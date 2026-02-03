Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ・山田涼介が３日、都内で「オバジ 新商品・２５ｔｈ スペシャルメッセンジャー発表会」に出席した。

山田は、同ブランド２５周年を記念してスペシャルメッセンジャーに起用された。この日は、爽やかな黄色のセットアップで登壇し「今日は、オバジカラーでスタイリングしてもらいました。なかなか黄色のスーツを着ることがないので不思議な気持ち」と新鮮そうな表情を見せた。

自身の美肌の秘けつを「ビタミンＣ」と分析。芸能界きってのゲーム好きで知られる山田だが、「寝不足は肌の天敵とも言われるんですけど。『肌がきれいだね』とありがたいことに褒めていただけることがあり、秘けつはビタミンＣなのかなと。外からだけでなく、インナーケアで内側からもビタミンＣを入れることで肌の状態を保つことができている」と明かした。

同ブランドの歩みにちなみ、“自身の芸能生活２５周年に向けての抱負”を聞かれ、「個人としてもファンの方々が見たことない景色を見せていきたいですし、Ｈｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰとしても、（今年１１月に迎えるデビュー）１９周年に向けてまだまだ頑張りたい。何より大事な自分磨きを続けていきたい」と力を込めていた。