新日本プロレスは３日、高橋ヒロム（３６）が退団することを発表した。「この度、ヒロム選手は、弊社との話し合いの結果、新日本プロレスを退団することとなりました。ヒロム選手の大会出場は、２月１１日の大阪府立体育会館大会までとなります。最後まで、ヒロム選手へのご声援をよろしくお願いいたします」と報告した。

ヒロムは２０１０年８月２４日にデビュー。海外遠征を経て、１６年に凱旋帰国後は、師匠の内藤哲也（４３）が率いる「ロス・インゴベルナブレス・デ・ハポン（ＬＩＪ）」に加入した。以降はＩＷＧＰジュニアヘビー級王座を計５回戴冠するなど新日本ジュニアのトップに君臨し、獣神サンダー・ライガーの引退試合（タッグマッチ）の相手も務めた。昨年にはノアに参戦し、ＧＨＣジュニアヘビー級王座も初獲得した。

新日本では２４年にオカダ・カズチカ、昨年は内藤哲也が退団し、今年の１月４日で棚橋弘至が引退。看板選手が次々と去る中、１月末には極悪レスラーのＥＶＩＬ（イービル）も電撃退団していた。ジュニアの顔も去ることが決まり、激震が続く。