【速報】関東地方のカラカラ天気は1カ月続く見込み…気象庁が農作物や水の管理に注意呼びかけ

気象庁は3日、関東地方の小雨について「今後１カ月程度は続く見込み」と発表し、農作物や水の管理について注意を呼びかけた。

気象庁によると、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県では、2025年11月中旬から低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が続いているということです。

2025年11月11日から2026年2月2日までの降水量は、平年の2割以下となっている所もあるが、今後も1か月程度は低気圧の影響を受けにくく、降水量の少ない状態が続く見込みだとしている。

気象庁は、農作物や水の管理、大規模な林野火災などにも注意するよう呼びかけた。

11月11日から2月2日までの降水量（ミリ）の速報値は以下の通り（※カッコ内は平年比％）

水戸 73.5（46％）

館野 52.0（34％）

宇都宮 40.5（32％）

日光 86.5（47％）

前橋 9.0（11％）

熊谷 15.0（14％）

秩父 12.0（11％）

銚子 154.5（52％）

千葉 56.5（29％）

館山 137.0（49％）

勝浦 132.5（43％）

東京 44.5（24％）

大島 145.5（37％）

三宅島 236.5（48％）

八丈島 451.0（74％）

父島 394.5（155％）

横浜 61.5（30％）

甲府 24.0（20％）

河口湖 30.5（18％）

長野 93.0（68％）

松本 42.0（37％）

諏訪 42.0（31％）

軽井沢 30.0（29％）

飯田 82.0（41％）