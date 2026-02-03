千葉ロッテ、『サブロー監督ボブルヘッド』付チケット“先着限定”販売へ
千葉ロッテマリーンズは3日、千葉県・ZOZOマリンスタジアムで3月29日に開催される埼玉西武ライオンズ戦（午後2時試合開始）を対象として「サブロー監督ボブルヘッド」がセットになったグッズ付きチケットを先着1万5000枚限定で販売することを発表した。
【別カット】似てる！凛としたたたずまいの『サブロー監督ボブルヘッド』
本ボブルヘッドは、2026シーズンから新たに指揮を執るサブロー監督が、凛と立つ姿を表現したデザイン。グッズの有無はビジター外野応援指定席を除く全席種にてチケット購入時に選択可能（グッズ有無による金額差なし、シーズンシートオーナー、ホーム外野応援指定席マイシートオーナーなども対象）となっている。グッズ付きチケットの購入者は対象のチケット1枚につき「サブロー監督ボブルヘッド」」1体を受け取ることが可能となっている。
なお、同日のチケットは2月13日午前10時から開始するファンクラブ有料会員スペシャルシートWEB限定抽選販売より順次販売。受け取り場所の詳細や注意事項は球団公式ホームページに掲載予定となっている。
【別カット】似てる！凛としたたたずまいの『サブロー監督ボブルヘッド』
本ボブルヘッドは、2026シーズンから新たに指揮を執るサブロー監督が、凛と立つ姿を表現したデザイン。グッズの有無はビジター外野応援指定席を除く全席種にてチケット購入時に選択可能（グッズ有無による金額差なし、シーズンシートオーナー、ホーム外野応援指定席マイシートオーナーなども対象）となっている。グッズ付きチケットの購入者は対象のチケット1枚につき「サブロー監督ボブルヘッド」」1体を受け取ることが可能となっている。
なお、同日のチケットは2月13日午前10時から開始するファンクラブ有料会員スペシャルシートWEB限定抽選販売より順次販売。受け取り場所の詳細や注意事項は球団公式ホームページに掲載予定となっている。