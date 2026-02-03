Hey！Say！JUMP山田涼介（32）が3日、都内で「オバジ新商品・25th スペシャルメッセンジャー発表会」に登壇した。

「オバジ」はピュアビタミンC配合美容液で、山田はブランド誕生25周年を記念したスペシャルメッセンジャーに就任した。会見にはビタミンカラーの黄色いスーツで登壇。「『オバジ』カラーでスタイリングしていただきました」と笑みを浮かべ、「普段黄色のスーツを着ることがないので不思議な感じですけど、『似合ってる』と裏で言われたので自信を持って立ちたいと思います」と着こなした。

ファンの間で「自発光」と呼ばれる美肌の持ち主。同商品のシリーズはかねて愛用しており、かんきつ系の香りやサラッとしたテクスチャーが好みという。「今の僕があるのも『オバジ』さんのおかげ」とし「肌に聞く本物の成分が入っているのでぜひ一度手に取っていただけたら」と語った。

会見では、事前に測定していた山田の肌年齢を発表。山田もこの日まで知らされておらず、フリップを挙げると「肌年齢24歳」と結果に「おぉっ」と驚き、とろけるような笑みを浮かべた。実年齢よりマイナス8歳という数字はメーカーの研究者らも驚く結果だったという。山田は「日ごろオバジを使っていると言っても過言ではない結果ですね。若い子たちに負けずに頑張りたいと思います」と意気込んだ。

美肌の秘訣（ひけつ）は「ビタミンC」と回答。「この成分は肌に効くって実感しています。『オバジ』を使って外からビタミンCを入れる。中からも摂取しているので24歳という若さを保てていると思うの、で欠かせない成分かなと思います」と語った。自身はYouTubeでゲームチャンネルを解説するほどのゲーム好き。睡眠時間を削って楽しむことも多いが、「ビタミンCを入れることで保たれているのかなと」と予想した。

山田が出演するスペシャルムービーは3日から公開。