「雑貨屋さんだと高いのに！」買わずにはいられなかった100均のお得商品

食卓に出すカトラリーって、少しでも可愛いものだと気分が上がりますよね。とはいえ、こだわり始めるとお値段が気になって、なかなか手を出しづらいのも本音…。そんな中、可愛い食器やカトラリーが充実するセリアで、ナチュラルな雰囲気の素敵なスプーンを発見！天然木を使用しているのに、100円はお得すぎます♡

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：木製ミニスプーン うねうね、薬味用木製スプーン

価格：￥110（税込）

販売ショップ：セリア

JANコード：4978446026310、4978446022947

セリアで100円って信じられない♡おしゃれな木製スプーンを発見！

食卓に出すカトラリーって、意外と目に入るからこそ、少しでも可愛いものだと気分が上がりますよね。とはいえ、こだわり始めるとお値段が気になってしまって、なかなか手を出しづらいのも正直なところ…。

そんな中、可愛い食器やカトラリーが充実しているセリアのキッチングッズ売り場を見て回っていたら、ナチュラルな雰囲気の素敵な木製スプーンを見つけました！

まず手に取ったのが『木製ミニスプーン うねうね』という商品です。

名前の通り、柄の部分がゆるくうねったデザインで、さりげないニュアンスがとても可愛らしい印象です♡

素材には天然木が使われていて、色味もやさしく、置いておくだけで食卓がおしゃれに見えます。

柄はやや短めで、ミニスプーンらしいコンパクトなサイズ感。

マドラー代わりに使ったり、ちょっとしたデザートを食べるときにちょうどよく、いろいろと使えますよ。

瓶入りの薬味やジャムに！『薬味用木製スプーン』も使いやすい◎

『薬味用木製スプーン』もおすすめです。こちらも天然木が使われています。

以前ハンドメイド雑貨屋さんで見かけた木製スプーンのような雰囲気があり、購入せずにはいられませんでした！

先端はコロンと丸く、柄は細くて長め。そのバランスがすっきりしていて、どこか洗練された印象です。

薬味用と書かれていますが、ジャムをすくう際にも便利です。

柄が長いので、瓶の中身が少なくなってきたときでもすくいやすい点も魅力に感じました。

どちらも110円とは思えないクオリティの高さで、普段の食卓にもすっとなじんでくれます。カトラリーを少し変えるだけで気分が変わるので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。