株式会社ZOZOが運営するマッチングアプリ「ZOZOマッチ（ゾゾマッチ）」が、2月2日にアップデートを実施。プロフィール画面の仕様を変更し、ファッションを通じた個性やライフスタイルをこれまで以上にアピールしやすい設計へと進化した。

【写真】個性をアピールしやすくなった「ZOZOマッチ（ゾゾマッチ）」のプロフィール画面

2025年6月30日よりiOS/Androidにて提供開始した「ZOZOマッチ」は、ファッションやライフスタイルから直感で惹かれた相手と出会える、真剣な恋活・恋人探し・出会いのためのマッチングアプリ。登録時に年齢や性別などの基本情報に加え、複数のコーディネート画像の中から好みのファッションを選択することで、ZOZO独自のAIが「好みの雰囲気」の相手を導き出す仕組みだ。

これまでユーザーはプロフィール情報として全身写真の登録を必須としていたが、今回のアップデートでは登録を任意化。ユーザー自身のファッションジャンル診断は、従来の全身写真による診断ではなく、自身のファッションに近いコーディネートを選んでAIが診断する形式となる。

さらに、好きな相手のコーディネートや、よく着るブランドを紹介できる項目も追加。ファッションを起点とした出会いをさらに後押ししていく。

（文＝リアルサウンドテック編集部）