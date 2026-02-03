「収納しにくくて困ってた…」驚くほどコンパクトになる100均洗濯グッズ

小物を洗って干す際に大きなピンチハンガーを出すのは面倒…。しかも、収納場所も取ってしまうのが気になります。そんな悩みを一発で解消してくれるピンチハンガーをダイソーで発見しました！折り畳むことで驚くほどコンパクトに。8ピンチ付いているので、小物を干すのに十分活躍してくれます！出張や長期旅行にも◎

商品情報

商品名：折り畳みハンガー（8ピンチ付）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480700946

コンパクトに折り畳める！ダイソーの便利なピンチハンガー

洗濯をするとき、小物を干す際にちょっと困ることがあります。靴下や下着だけなのに、大きなピンチハンガーを出すのは少し面倒だし、収納場所も取ってしまう…。

もっと手軽に使えて、必要なときだけサッと出せるものがあればいいのに、と思いながらダイソーをチェックしていると、良い商品を発見しました。今回は、こちらの『折り畳みハンガー（8ピンチ付）』をご紹介します。

110円（税込）という手頃さも相まって、試しに購入！ちなみに筆者が購入した店舗では、洗濯グッズ売り場に置かれていました。

手に取ってみると、まず感じたのはコンパクトさ。折り畳まれた状態はとても小さく、軽量なので収納の邪魔になりません。

家用としてだけでなく、出張や長期旅行に持っていくのも良さそうです。

ホテルでの部屋干しや、ちょっとした洗濯物を干したいときに活躍してくれそうだなと思いました。

広げるとH型になる作りで、見た目以上にしっかりしています。

ピンチは全部で8つ付いていて、靴下や下着などの小物を干すには十分な数です。

毎日使うというよりは、「今日は小物だけ干したいな」という日にちょうどよさそうだなと思いました。

フック部分が回転するのも便利なポイントです。向きを気にせず掛けられるので、部屋干しのときにも扱いやすいです。

さらに、洗濯ロープ用の溝も付いていて、ロープ干しにも対応しているのが地味に嬉しいところです。

フック自体は小さめですが、部屋干し用の物干しポールにはギリギリ掛けることができました。

靴下や下着を干すのにちょうどいい！サッと収納できて手軽◎

靴下や下着を干すのにちょうどいいサイズ感。大きなハンガーを出すほどではない量でも、これがあるとスムーズに干せます。

H型になっていることで洗濯物同士が密集しすぎず、乾きにくいといったこともありませんでした。

使い終わったあとは折り畳めばコンパクトになるので、そのままサッと洗濯機横にしまいやすい点も気に入りました！

110円でこの使い勝手なら、ひとつ持っておくと何かと助かります。

小物干しを手軽にしたい方は、ダイソーの『折り畳みハンガー（8ピンチ付）』をぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。