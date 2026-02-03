100均で買えるって嬉しすぎるよ…！「遠くの専門店に買いに行ってたのに！」今大人気の食材

今注目の「マーラータン」で人気のモチモチ春雨をダイソーで発見！「つるもち春雨」は、一般的な緑豆春雨とは一味違う、さつまいもでん粉を主原料とした弾力が魅力です。小分けタイプで使い勝手も抜群な、食べ応え満点の新感覚春雨をレポートします。一度食べたらヤミツキになること間違いなしです！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：つるもち春雨

価格：￥108（税込）

内容量：60g

エネルギー：216kcal（一袋あたり）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4562104354244

緑豆とは全然違う！さつまいもが生み出す「極太モチモチ」食感

ダイソーで見つけた「つるもち春雨」は、1袋60g入りで108円（税込）。スーパーでよく見かける白い緑豆春雨とは異なり、こちらは「さつまいもでん粉」を主原料としています。見た目も灰色っぽく、かなり太めなのが特徴です。

最大の魅力は、なんといってもその食感。ツルツルとした喉越しの緑豆春雨に対し、こちらは弾力のある「モチモチ」とした食感が楽しめます。

今ブームの麻辣湯（マーラータン）に入っているあの食べ応えのある春雨が大好きで、輸入食品店まで足を運んでいた筆者にとって、ダイソーで手軽に買えるようになったのはまさに事件級の喜びです。

調理のしやすさが神！小分け＆短時間で戻せる手軽さが嬉しい

輸入食品店で売られているさつまいも春雨は、大袋入りで麺が長く、下ごしらえもストックも大変。

しかし、ダイソーの「つるもち春雨」は、1〜2人前にちょうどいい量が丸められてパッキングされているため、そのまま鍋に投入できて非常に扱いやすいんです。

戻し方も簡単で、長時間水に浸しておく必要はありません。沸騰したお湯で5〜6分ゆでるだけで、すぐに調理に使えます。

鍋物なら他の具材が煮えてから最後に入れて煮込むだけでOK。

冷たいメニューにしたい時は、ゆでた後に冷水でしめれば、さらにコシの強さが引き立ちます。この手軽さなら、忙しい日の夕食にもサッと活用できます。

温かい料理で本領発揮する濃厚な味

「つるもち春雨」は味が染み込みやすいため、チャプチェや炒め物、麻辣湯など、しっかりとした味付けの料理にぴったりです。今回は麻婆春雨を作ってみましたが、お肉の旨みと調味料をたっぷりとまとった春雨は、まさに絶品！

緑豆春雨では物足りなさを感じるような濃いめの味付けでも、この太さとモチモチ感があれば主役級の満足感が得られます。

一度この「ねっとり濃厚」な美味しさを知ってしまうと、もう普通の春雨には戻れないかもしれません。

ダイソーの「つるもち春雨」は、モチモチ食感を手軽に家庭で楽しめる、非常に満足度の高い食材でした。いつもの春雨料理をワンランクアップさせたい方は、ぜひ店頭で探してみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。