IIJmio大特価セール開始、3月末まで 「ROG Phone 9」や「Xiaomi 15 Ultra」が約13万円など
インターネットイニシアティブ（IIJ）は3日、MVNOサービス「IIJmio」で「スマホ大特価セール」を開始した。期間は3月31日21時59分まで。
ROG Phone 9
期間中、ギガプランをMNP転入で対象端末と同時に申し込むと、1ユーザーあたり1台の端末がのりかえ価格で提供される。ただし、過去1年以内に「MNP回線と対象端末をセット申込で特別価格（キャンペーン含む）」が適用されている場合は、今回のキャンペーン対象外となる。
モトローラのフォルダブルスマートフォンでは、「motorola razr 40」が2万9800円、「motorola razr 50 ultra」が8万9800円、「motorola razr 60」が7万9800円となっている。
このほか、「Galaxy S25（512GB）」や「ROG Phone 9」、「Xiaomi 15 Ultra（16GB＋512GB）」、「Zenfone 12 Ultra（16GB＋512GB）」も12万9800円で購入できる。スマホ大特価セール 対象製品 機種名 特別価格 Galaxy A25 5G 一括：9980円
24回：418円 motorola edge 40 neo 一括：9980円
24回：418円 Redmi Note 13 Pro+ 5G 一括：9980円
24回：418円 REDMI 15 5G［4GB/128GB］ 一括：1万2800円
24回：534円 POCO M7 Pro 5G 一括：1万7800円
24回：743円 AQUOS wish5 一括：1万9800円
24回：826円 REDMI 15 5G［8GB/256GB］ 一括：1万9800円
24回：826円 Galaxy A36 5G 一括：2万4800円
24回：1035円 motorola edge 50 pro 一括：2万4800円
24回：1035円 OPPO Reno13 A 一括：2万7800円
24回：1160円 motorola razr 40 一括：2万9800円
24回：1243円 POCO F7［12GB/256GB］ 一括：2万9800円
24回：1243円 Redmi Note 14 Pro 5G［12GB/512GB］ 一括：3万4800円
24回：1452円 POCO X7 Pro［8GB/256GB］ 一括：3万7800円
24回：1576円 POCO X7 Pro［12GB/512GB］ 一括：3万9800円
24回：1659円 POCO F7 Pro［12GB/512GB］ 一括：4万2980円
24回：1793円 arrows Alpha 一括：4万9800円
24回：2076円 OPPO Reno14 5G 一括：4万9800円
24回：2076円 POCO F7 Pro［12GB/256GB］ 一括：4万9800円
24回：2076円 POCO F7 Ultra［12GB/256GB］ 一括：6万2800円
24回：2618円 Galaxy S24 FE 一括：6万4980円
24回：2709円 AQUOS R10［12GB/256GB］ 一括：6万9800円
24回：2909円 POCO F7 Ultra［16GB/512GB］ 一括：7万2800円
24回：3034円 motorola razr 60 一括：7万9800円
24回：3326円 AQUOS R10［12GB/512GB］ 一括：8万4800円
24回：3535円 motorola razr 50 ultra 一括：8万9800円
24回：3743円 Galaxy S25［12GB/256GB］ 一括：10万9800円
24回：4577円 Zenfone 12 Ultra［12GB/256GB］ 一括：10万9800円
24回：4577円 Galaxy S25［12GB/512GB］ 一括：12万9800円
24回：5409円 ROG Phone 9 一括：12万9800円
24回：5409円 Xiaomi 15 Ultra［16GB/512GB］ 一括：12万9800円
24回：5409円 Zenfone 12 Ultra［16GB/512GB］ 一括：12万9800円
24回：5409円 Xiaomi 15 Ultra［16GB/1TB］ 一括：13万9800円
24回：5826円