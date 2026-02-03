2日夜、長岡市の中心部でアーケードが倒壊しました。積もった雪の重さが原因とみられています。



■池川泰介記者

「長岡市の繁華街、殿町です。歩道についた屋根が雪の重みででしょうか、このように崩れてしまっています。」



警察によりますと、2日午後7時半ごろ、長岡市殿町でアーケードが約5mにわたり崩れているのを近くにいた人が見つけました。当時、歩道に人はおらずケガ人はいませんでした。



■近くの飲食店オーナー

「午後7時くらいにドーンと音がして、雪が落ちたのかなと思って見に行ったら(アーケードが)つぶれている状態だった。」



長岡市では、積雪が平年の2倍以上となる135cmとなっています。警察は、老朽化したアーケードが雪の重みに耐えきれず倒壊したとみて調べています。