いま雪が降っているところも次第にやむ、厳しい寒さ続く【これからの天気(2月3日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越の広い範囲になだれ注意報が発表されています。
積雪の多くなっているところでは、引き続きナダレや屋根からの落雪に注意ください。
◆3日(火)これからの天気
雲が多めですが、いま雪が降っているところも次第にやんでくるでしょう。
降水確率は、上・中・下越で30～40%のところが多くなっています。
◆3日(火)の予想最高気温
最高気温は、2～6℃の予想です。
昨日よりやや高くなるところが多いですが、厳しい寒さは続くでしょう。
体調管理にお気をつけください。
◆警報・注意報
現在、上・中・下越の広い範囲になだれ注意報が発表されています。
積雪の多くなっているところでは、引き続きナダレや屋根からの落雪に注意ください。
◆3日(火)これからの天気
雲が多めですが、いま雪が降っているところも次第にやんでくるでしょう。
降水確率は、上・中・下越で30～40%のところが多くなっています。
◆3日(火)の予想最高気温
最高気温は、2～6℃の予想です。
昨日よりやや高くなるところが多いですが、厳しい寒さは続くでしょう。
体調管理にお気をつけください。