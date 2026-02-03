これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越の広い範囲になだれ注意報が発表されています。

積雪の多くなっているところでは、引き続きナダレや屋根からの落雪に注意ください。



◆3日(火)これからの天気

雲が多めですが、いま雪が降っているところも次第にやんでくるでしょう。

降水確率は、上・中・下越で30～40%のところが多くなっています。



◆3日(火)の予想最高気温

最高気温は、2～6℃の予想です。

昨日よりやや高くなるところが多いですが、厳しい寒さは続くでしょう。



体調管理にお気をつけください。