お笑いコンビ「ハリセンボン」近藤春菜の“激変”した姿に衝撃が走っている。

ハリセンボンの公式インスタグラムが３日までに更新。ストーリーズで「ＧＱ ＪＡＰＡＮ 愛車の履歴書 前編 近藤春菜が掲載されています ぜひ、ご覧ください！」と雑誌の人気企画に登場したことを報告した。

投稿されたのは、鮮やかなイエローの車と近藤のショット。近藤は赤みのあるロングヘアで前髪を切りそろえたスタイルに変ぼうし、いつものショートヘアとは別人のにように変わっている。

同誌のＳＮＳでも紹介され、撮影姿を見たネットは「かっこいいハリセンボン近藤春奈ｗｗ って思ってたらマジで近藤春奈なの！？」「イメージ全然違ってとても素敵！！！」「え？え？ハリセンボンの近藤春菜さん！？いつからこんなイメチェンしてたん！」「写真見て誰？って思った」と仰天。

「近藤春菜、めっちゃ綺麗！アウディの車もすごく良いね」「髪型で印象大分変わる」「角野卓造じゃなくなってる〜！」「同姓同名かと」「本人なのか？」と驚きに包まれていた。

ハリセンボンは箕輪はるかとのコンビ。２０２３年で吉本興業を退社し、タレントのベッキーらが所属する芸能事務所「ＧＡＴＥ」に移籍している。