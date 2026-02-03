退職代行サービス『モームリ』運営会社社長らを逮捕 弁護士法違反の疑い
警視庁は3日、弁護士法違反の疑いで、退職代行サービス『モームリ』の運営会社の社長・谷本慎二容疑者（37）らを逮捕した。
【Xより】「誠に申し訳ございません」投稿された谷本代表の報告全文
逮捕されたのは谷本容疑者と会社員の女（31）。2人は2024年7月上旬から10月下旬までの間、共謀の上、報酬を得る目的で依頼者6人の退職交渉に関する法律事務を弁護士らに紹介した疑い。
『モームリ』をめぐっては2025年10月に警視庁が弁護士法違反の疑いで運営会社「アルバトロス」などの家宅捜査を行っていた。これを受けて同社は「弊社は本件事態を厳粛に受け止めており、引き続き、警視庁の捜査に適切に対応してまいります」と公式サイトでコメントを発表していた。
