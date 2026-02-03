株主優待の達人で知られる個人投資家の桐谷広人さんと、稀代の投資家ジム・ロジャーズ氏による新春豪華対談。株式市場の展望を予測した前編に続いて、後編では株式以外の投資や、人生とおカネについて語り尽くした。（国際ジャーナリスト 大野和基）

金（ゴールド）が連日

史上最高値を更新

――前編『「暴落は必ずやってくる」桐谷さんが株価下落で「真っ先にしたこと」とは？【ジム・ロジャーズと異色対談】』では、2026年の株価は上がるか、次に株価が暴落するとしたら「予兆」はあるのか、2人が過去、株価が暴落したときに何をしたかについて話を聞きました。

桐谷 ジム・ロジャーズさんに私からも質問させてください。今、ゴールドやシルバーが非常に値上がりしています。ロジャーズさんはシルバーを特に買われているそうですけど、今後も買い足しますか？

ロジャーズ 私はシルバーもゴールドも持っています。どちらも売る気はありません。下がったらもっと買いたいと思います。私の子どもたちがいつか、このゴールドとシルバーを所有してくれることを願っています。誰もが有事に備えて、ベッドの下やクローゼットの中にゴールドとシルバーを保管すべきでしょうね。

桐谷 自分はゴールドを1.5キロ持っていましたが、リーマンショックで株で大損した時に、やむにやまれぬ事情で売ってしまいました。その後、何倍にも上がっているので残念ですが……。

――2026年にゴールドやシルバーの価格はどこまで上がる、あるいは下がると予測しますか？

