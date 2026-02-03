スペースXのファルコン9ロケット/Manuel Mazzanti/NURPHO/AP/File via CNN Newsource

（CNN）宇宙開発企業の米スペースXは2日、人工知能（AI）開発を手がける米xAIの買収を発表した。いずれも起業家イーロン・マスク氏の企業。両社が統合して世界一企業価値の高い非上場企業となる。

今回の統合は、急成長のAI分野で競争を続けるためにxAIが現金を必要としている現実や、将来的な宇宙探査におけるAIの重要性を物語る。

非上場企業調査会社ピッチブックによると、スペースXは株式のセカンダリー取引が行われた2025年12月の時点で企業価値8000億ドル（約124兆円）と評価された。xAIの企業価値は直近の1月の資金調達の時点で2300億ドルだった。

マスク氏らが経営する巨大テック企業は、AIの進展を支えるコンピューティングリソースの確保にしのぎを削っている。

マスク氏は、「現在のAIの進歩は大型の地上データセンターに依存しており、そのために膨大な量の電力と冷却を必要とする」と指摘。「従って、唯一の理論的解決策は、そうした資源集中型の取り組みを、膨大な電力と空間のある場所に移転することだ」と書き込んだ。

宇宙空間のAIデータセンター

スペースXは1月30日、100万基で構成する人工衛星群を軌道に打ち上げる計画の承認を米連邦通信委員会に申請した。目的は、「AIがけん引するデータ需要の爆発的な増大に対応」するため、太陽光で発電するデータセンターのネットワークを構築することにある。

宇宙は2〜3年以内に「AIコンピューティングを最も低コストで生成できる方法」になるとマスク氏は予想している。