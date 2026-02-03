【あすから】リョウン、天才的な技術を持つ連続殺人犯に 韓国ドラマ『BLOODY FLOWER／ブラッディ・フラワー』U-NEXTで日韓同時配信＜キャスト・あらすじ＞
俳優のリョウンが主演する韓国ドラマ『BLOODY FLOWER／ブラッディ・フラワー』が、あす4日よりU-NEXTで日本初・本国同時で独占配信されることが決定した。
【場面ショット】天才的な技術を持つ連続殺人犯を演じるリョウン
同作は不治の病を治療する能力を持つ連続殺人犯と、彼をめぐる人々の欲望と葛藤を描いたミステリースリラー。
天才的な技術を持つ連続殺人犯イ・ウギョムを『ナミブ ―砂漠と海の夢―』で豊かな表現力を魅せた若手実力派、リョウンが演じる。病に苦しむ娘を救うために葛藤しながらもウギョムの弁護を引き受ける弁護士、パク・ハンジュンを演じるのは『オク氏夫人伝 -偽りの身分 真実の人生-』のソン・ドンイル。そしてウギョムの死刑裁判を通じて、自身の信念と正義を証明しようとする検事チャ・イヨンを『タリミファミリー〜恋もお金もクリーンに！』のクム・セロクが演じる。
「殺人の動機が、不治の病に苦しむ人々を救うためだったとしたら？」という常識を覆す問いから始まる同作。ウギョムという特異な存在を前に、法と命、そして正義の狭間で激しく葛藤する人々の姿をスリリングに描き出す。
■配信情報
開始日：2月4日（水）午後5:00〜※毎週2話配信
■スタッフ
監督：ハン・ユンソン
■キャスト
リョウン、ソン・ドンイル、クム・セロク ほか
■あらすじ
人体実験と称し罪なき命を奪ってきた連続殺人犯イ・ウギョム。「自分は不治の病を治すことができる」と主張し社会に衝撃を与える。彼の命をめぐり、病気の娘を助けるために彼を助けなければならない弁護士パク・ハンジュンと、犠牲者たちの無念を晴らすために彼を裁きたい検事チャ・イヨンの緊迫の心理戦が繰り広げられる。
