ボーイズグループZEROBASEONE（ゼロベースワン）が、公式YouTube（ユーチューブ）チャンネルのコンテンツ「リピログ」に1泊2日の旅行の様子をアップした。韓国メディアが報じた。

韓国メディアOSENは1日「リピログは、2年6カ月間、厚いチームワークを固めてきたメンバーたちの関係性が完全に込められた自主コンテンツ。これを通じて、ZEROBASEONEは、友情の指輪を作り、卒業パーティーを楽しんだのに続き、ヒーリング旅行まで一緒にしながら、より一層強固になった姿を披露した」と伝えた。

映像の中でメンバーは、到着地まで運転して直接買い物をした材料で料理をした。また多様なゲームをするなど、つかの間の休暇を楽しんだ。同メディアは「各自の役割を分担し、一糸乱れぬ姿から、舞台内外で彼らの完璧な呼吸を垣間見ることができた」と報じた。

キャンプファイアでは、メンバーが過去の時間を振り返り、それぞれの本音を打ち明ける時間も持った。休まずに走ってきた時間の中で、一番記憶に残る瞬間としてキム・ジウンは「幼かったファンが成人になっても変わらず応援してくれる姿」を、ソク・マシューは「ZEROBASEONEのおかげで元気が出る」というファンの暖かい心が込められた手紙に言及し「より良い人にならなければならない」と誓った。

2日には、スペシャルリミテッドアルバム「RE−FLOW」をリリース。同メディアは「同アルバムは、ZEROBASEONEが初めて音楽を通じて、時間の流れに沿って積もった感情と瞬間を話し、ZEROSE（ゼロズ＝公式ファン名）に向けた率直な心を伝えれている」と伝えた。