王子様が君たちを待っている！ ボーイズグループNCT WISHが、王子様の姿で、結成2周年記念ファンミーティングを行う。韓国メディアが報じた。同ユニットは2日、ファンクラブのコミュニティーと公式SNSチャンネルに「NCT WISH 2ND ANNIVERSARY FANMEETING 6人の王子が私にプロポーズしたら困ります」と書かれたポスターを公開した。

韓国メディアのスポーツ京郷は3日「NCT WISHのデビュー2周年を記念して開かれる今回のファンミーティングは、テーマがロマンスファンタジー小説で、シズニー（公式ファン名）が直接ファンミーティングの構成を投票して完成する参加型公演として企画された。6人のメンバーが王子に変身した肖像ポスターがベールを脱ぎ、世界観の『過没入』を一層引き上げている」と説明した。

今回のファンミーティングは、NCT WISHデビュー2周年当日の21日午後2時30分と同8時の2回、ソウル市内で実施される。ファンクラブ前売りチケットは、オープンと同時に2回公演の全席売り切れを記録した。

同メディアは「当日会場に足を運べないグローバルファンのため、2度のファンミーティングは、Beyond LIVEとWeverseでリアルタイム視聴が可能で、関連チケットは現在、各プラットフォームで購入できる」と報じた。