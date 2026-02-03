¤µ¤ä¹á¡¦ÀÐ°æ à²ò»¶áÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿ÁêÊý¿·»³¤Ë¤ÖÁ³¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤ä¤Ê¡©¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤µ¤ä¹á¡×¤Î¿·»³¤¬£³Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤µ¤ä¹á¿·»³Ì´¤ÎÀô¡Ú¸ø¼°¡Û¡×¤ò¹¹¿·¡£¡Ö²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÐ°æ¤ËÊ¹¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤ä¹á¤Î¿·»³¤ÈÀÐ°æ¤ÏÉÔÃç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ°²è¤Ç¿·»³¤ÏÀÐ°æ¤ò¾·¤Æþ¤ì¤ë¤È¡Ö´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¤È¸À¤¦¤«¡Ä¡¢²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÃ±ÅáÄ¾Æþ¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·ÀÐ°æ¤Ï²øëÃ¤½¤¦¤Ë¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤ªÁ°¤ÏÈ¯¿®¤·¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¿·»³¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¥ª¥ì¤â¤¢¤ó¤ÞÈ¯¿®¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Í¤ó¤±¤É¡Ä¡×¡£ÀÐ°æ¤¬¡Ö¤·¤Æ¤ó¤Î¤Ï¤·¤Æ¤ó¤Í¤ä¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢¿·»³¤Ï¡ÖÈ¯¿®¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤è¡£¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Í¤ó¤±¤É¡¢²ò»¶¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤Þ¤¢Î¨Ä¾¤ÊÀÐ°æ¤Î¹Í¤¨¤È¤«¡¢¤Ê¤ó¤«¤½¤ó¤Ê¤ó¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡×¡£
¡¡ÀÐ°æ¤¬ÉÔ»×µÄ¤½¤¦¤Ë¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤ä¤Ê¡©¡¡¿·»³¤ÎÃæ¤Ç¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¿·»³¤Ï¡Ö²ò»¶¤·¤Þ¤·¤¿¡¢¤È¡£¤Ç¡¢¤¤¤ÞÁªµó»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤ä¤ó¤«¡©¡×¡Ö»¿ÈÝ¤¢¤ë¤ï¤±¤ä¤ó¡©¡¡¹â»Ô¤µ¤ó¤Î½°µÄ±¡²ò»¶¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢ÀÐ°æ¤ËÊ¹¤¤¿¤¤²ò»¶¤È¤Ï¡¢½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿·»³¤Î°Õ¿Þ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿ÀÐ°æ¤Ï¡Ö²¿¤ò¸À¤¦¤Æ¤ó¤Î¡©¡¡²¿¤ÎÏÃ¡©¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö²¿¤ÎÆ°²è¤ä¤Í¤ó¡ª¡¡¤³¤ì¡£¤³¤ó¤Ê¤È¤³¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ¡×¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¿·»³¤¬¡ÖÂç¿Í¤È¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¥¢¥«¥ó¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÀÐ°æ¤Ï¡ÖÂç¿Í¤È¤·¤Æ¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¥¢¥«¥ó¤è¡¢¤½¤é¡£¤½¤é¤½¤¦¤ä¤È»×¤¦¤ï¡×¤È¤ÖÁ³¤È¤·¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀÐ°æ¤¬¡Ö²¿¤Ç¤½¤ì¤òÁêÊý¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤Í¤ó¡£º£¤Î¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¡ª¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¿·»³¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¥í¥¶¥ó¤µ¤ó¤È¤«¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤ä¤ó¤«¡£¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¡×¡£ÀÐ°æ¤Ï¡Ö¥í¥¶¥ó¤µ¤ó¤À¤±¤ä¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡ª¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£