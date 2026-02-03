魔裟斗、総額500万円超え愛車ハーレーの“プチカスタム”披露「かっこよすぎる」「オレンジがアクセント？」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/02/03】元格闘家の魔裟斗が2月1日、自身のInstagramを更新。プチカスタムした愛車を披露した。
【写真】元格闘家46歳「オレンジがアクセント？」総額500万円超え愛車を衝撃カスタム
総額500万円オーバーのハーレーダビッドソンを2台所持する魔裟斗。今回は「プチカスタム」とコメントし、2台目の愛車を前方や横から撮影した写真を複数枚投稿。ツヤツヤに磨かれた黒い車体に、オレンジ色のミラーやブレーキがアクセントとなっている。
この投稿に、ファンからは「かっこよすぎる」と絶賛する声が上がり、「ミラー？」「ブレーキ？」「オレンジがアクセントですか？」などとカスタムを推測するコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆魔裟斗、プチカスタムした愛車のハーレー公開
◆魔裟斗の投稿に反響
