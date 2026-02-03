“NHK韓流ドラマの女王”ハ・ジウォン、いよいよ結婚？「3〜4年以内に」との予言に歓喜

女優ハ・ジウォンが、結婚の予言に喜びを表す。

2月3日、韓国で放送されるJTBC『当日配送我が家』（原題）最終回では、ディナーショーを終えたメンバーたちが、負けたら皿洗いとなる布団かぶせゲーム（布団を投げ、被った面積が最も大きい人が勝つゲーム）を開始する。

【写真】アラフィフのハ・ジウォン、クラブでノリノリ

布団をまったくかけられないハ・ジウォンと、足先だけが覆われたダンサーのガビの間で、皿洗い担当を巡り、白熱した論争が繰り広げられる。

怒りを抑えきれなかったガビは、「私も皿洗い嫌。今日は皿洗いしない」と悔しさを爆発させ、皆を大笑いさせる。

同番組で初めてそれぞれの家で別々に夜を過ごしたメンバーは、目覚めるとすぐに朝食を取るため、ハ・ジウォンの家に集まる。最年長の女優キム・ソンリョンが考案したさつまいも豆腐スープでしっかりと腹を満たした後、午年に合わせて元気に走り抜けようという意味で、互いの足を洗い合う儀式を行う。

（写真＝JTBC）2枚目：ハ・ジウォン

その最中、サプライズゲストの登場により、現場は大混乱に陥る。キム・ソンリョンが、メンバーたちと新年の運勢を占ってもらうために、30年の経験を持つ“足読み師”を招待したのだ。足だけを見て、運命はもちろん、前世まで見抜くという“足読み師”は、ベテランらしくメンバーの家族や友人に関するエピソードまで的確に当て、驚かせる。

彼は、ハ・ジウォンの足を見た瞬間に「早ければ3〜4年以内に結婚することになるだろう」と予言し、皆に衝撃を与えた。さらに、メンバーの1人は前世で国を救った“将軍”、もう1人は残酷な“暴政の王女”だったという事実も明らかになり、現場は笑いの渦に包まれた。

◇ハ・ジウォン プロフィール

1978年6月28日生まれ。本名はチョン・ヘリム。高校3年生だった1996年にドラマに出演して芸能界デビューした。『チェオクの剣』『ファン・ジニ』『シークレット・ガーデン』『キング〜Two Hearts』『奇皇后〜ふたつの愛 涙の誓い〜』『病院船〜ずっと君のそばに〜』など出演するドラマが次々とヒットし、人気女優に。特に日本では、彼女の主演ドラマがNHKで多数放送されていることから「NHK韓流ドラマの女王」と呼ばれることも。