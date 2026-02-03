真木よう子「お母さんに間違えられる」16歳年下パートナーの写真公開しスタジオ興奮 馴れ初めも明かす
【モデルプレス＝2026/02/03】ABEMAでは、2026年2月1日夜9時より“ママたち”が建前抜きで本音を語り合う情報バラエティ『秘密のママ園2』＃1を放送。真木よう子が、16歳年下パートナーとの馴れ初めを明かす場面があった。
【写真】真木よう子、16歳長女＆0歳次女の差姉妹2ショット公開
16歳年下のパートナー、俳優・葛飾心との関係性について、「この前『いつまでも恋人でいたい』と言われた」と明かした真木。16歳離れているおかげで「お母さんにもなれるし、恋人にもなれる」と語ると、「スーパーとかでお母さんに間違えられる」というエピソードも披露。「全然嫌じゃない」とした真木は、「2人は愛し合ってパートナーになったわけだから、ラブラブの要求には応える」と前向きに明かした。
さらに、真木のパートナーである葛飾の写真が公開されると、そのルックスにMC陣は「真木さんすごっ！」「わかーい！」と興奮。真木自身もパートナーを「目の保養」と表現しつつ、MCから「ちょっとやそっとじゃイライラしない？」と質問されると、「イライラするけど、長男みたいになってる」「真逆（の性格）で、穏やかでマイペースだから、お互いのない部分を埋められる関係」と答えた。
馴れ初めについても触れ、友達の紹介で出会い、「お互いに惹かれあっていた」と振り返った真木は、峯岸から「どうやって年下にアプローチしたんですか？」ときかれると、「友人たちに私が気になっているっていうのを伝えて、友人たちが『付き合いたいみたいだよ』みたいなパスを出してくれた」と回想。交際はパートナーからの申し出だったと明かし、MC陣からは「勇気入りますよね！？」「真木よう子に！」と驚愕の声が上がった。
また、43歳で第2子を出産し、現在0歳の次女を育てる真木の「ありのまま」の育児ライフやパートナーとの関係も次々と明かされた。真木は16歳の長女と0歳の次女という年の差姉妹の2ショット写真を公開し、スタジオを驚かせる。長女への妊娠報告を振り返り、「複雑だったと思う。思春期なので...」「お父さんが（事実婚の）パートナーというのもあったし...」と語った真木。しかし、いざ次女が生まれると長女は激変。「すごく可愛がってくれる、パートナーと同じくらい頼りになる」と語った。
さらに、SNSで反響を呼んだ“床に置かれたカフェラテ”写真にも触れ、真木は「フローリングに自分が飲んでいたカフェラテが置いてあって、記憶がない」「その時に、ゾワっとして...この世で一番怖いものは自分になった」と回顧。産後の極限状態を飾らない“真木節”で表現し、スタジオの共感を誘った。（modelpress編集部）
◆真木よう子、16歳年下パートナーとの馴れ初め明かす
◆真木よう子、第2子妊娠伝えた16歳長女の反応告白「複雑だったと思う」
