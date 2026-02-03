【アイドルマスター シャイニーカラーズ × 雀魂 浅倉 透】 近日予約開始

SSR FIGUREは、フィギュア「アイドルマスター シャイニーカラーズ × 雀魂 浅倉 透」を近日予約受付を開始する。発売月・価格は未定。

本商品はオンライン対戦麻雀ゲーム「雀魂 -じゃんたま-」にて開催された「アイドルマスター シャイニーカラーズ」コラボイベントにて登場した「浅倉 透」をフィギュア化したもの。

ゲーム内で登場した会社制服を着たOL姿が再現され、着崩した上着やタイツの質感なども細かく造形されている。

(C)2019 Soul Games,Inc.(C)2019 Yostar,Inc.All Rights Reserved.

THE IDOLM@STER TM ＆(C)Bandai Namco Entertainment Inc.