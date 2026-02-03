「アイドルマスター シャイニーカラーズ」×「雀魂」コラボで登場した「浅倉 透」がフィギュア化。近日予約開始
【アイドルマスター シャイニーカラーズ × 雀魂 浅倉 透】 近日予約開始
(C)2019 Soul Games,Inc.(C)2019 Yostar,Inc.All Rights Reserved.
SSR FIGUREは、フィギュア「アイドルマスター シャイニーカラーズ × 雀魂 浅倉 透」を近日予約受付を開始する。発売月・価格は未定。
本商品はオンライン対戦麻雀ゲーム「雀魂 -じゃんたま-」にて開催された「アイドルマスター シャイニーカラーズ」コラボイベントにて登場した「浅倉 透」をフィギュア化したもの。
ゲーム内で登場した会社制服を着たOL姿が再現され、着崩した上着やタイツの質感なども細かく造形されている。
デコマス公開 - SSR FIGURE (@SSRFIGURE) February 3, 2026
SSR FIGUREより、アイドルマスター シャイニーカラーズ × 雀魂 コラボ着せ替え
「浅倉 透」が会社制服を着て、OL姿で登場です！
近日予約開始しますので、楽しみにお待ちください～
THE IDOLM@STER TM ＆(C)Bandai Namco Entertainment Inc.