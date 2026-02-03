ZEROBASEONE、日中韓のチャートを席巻！スペシャルAL『RE-FLOW』がリリースと同時に好成績

ZEROBASEONEが、グローバル主要チャートで好成績を収めている。

ZEROBASEONEは2月2日、スペシャル・リミテッド・アルバム『RE-FLOW』をリリースし、韓国・日本・中国の主要チャート上位を席巻。圧倒的な存在感を示した。

『RE-FLOW』のタイトル曲『LOVEPOCALYPSE』は、リリース直後に韓国の主要音楽配信サイトBugsのリアルタイムチャートで1位を獲得。さらに、Melon「HOT100」（リリース30日基準）でも6位にランクインした。

また『LOVEPOCALYPSE』は、日本のLINE MUSICリアルタイム「Top100」で4位、「ニューソングTop100」で9位にランクインし、日本におけるZEROBASEONEの高い人気を改めて証明した。

加えて『RE-FLOW』は、中国最大の音楽配信プラットフォームQQミュージックのデジタルアルバム日間チャートで1位を記録。「グローバルトップティア」として、国内外をまたぐZEROBASEONEの存在感をあらためて印象づけた。

『RE-FLOW』は、過去2年6カ月にわたり走り続けてきたZEROBASEONEが、音楽を通して、これまで積み重ねてきた感情や瞬間を丁寧に描き出したアルバムだ。各楽曲の物語は一つの流れのようにつながり、グループの過去・現在・未来を余すことなく表現し、ファンに深い余韻と感動を届けている。

ZEROBASEONEは3月13日から15日にかけて、ソウル・KSPO DOMEで「2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR『HERE&NOW』ENCORE」を開催する。

2025年ワールドツアーのフィナーレを飾るアンコール公演として注目を集めており、すでに先行予約のみで全席完売を記録。圧倒的なチケットパワーをあらためて証明した。

◇ZEROBASEONE（ZB1）プロフィール

ガールズグループKep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1＝ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。