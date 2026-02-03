【ヘキサギア マーナガルム】 6月 発売予定 価格：13,200円

コトブキヤは、プラモデル「ヘキサギア マーナガルム」を6月に発売する。価格は13,200円。

本製品は、スクラップ＆ビルドをコンセプトにした、新開発の六角型ジョイントシステムを軸に開発されたコトブキヤのオリジナルメカシリーズ「ヘキサギア」より、禁忌に触れるシステムコンバートを備えた魔狼「マーナガルム」をプラモデルで表現したもの。

ゾアテックスモードからヒューマノイドモードへ、ガバナーを搭乗させたままでの完全変形機構を搭載しており、広範囲な可動機構を備えた腕部、獣の意匠を色濃く残す脚部、第三の腕として機能する尾部が本機独自のアグレッシブなアクションを演出する。

またコトブキヤショップで購入すると、限定特典として「バイオレットカラーパーツ」が付属する。

「ヘキサギア マーナガルム」

コトブキヤショップ限定特典「バイオレットカラーパーツ」

仕様：プラモデル スケール：1/24スケール サイズ：全高 約185mm 素材：PS、ABS

(C) KOTOBUKIYA

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。また撮影用に塗装されております。