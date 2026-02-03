「SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K」

CIOは、厚さ4.98mmで世界最薄クラスを謳うモバイルバッテリー「SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K」を、1月30日に発売した。価格は8,980円。カラーはシルバー、ブラックの2色展開だが、ブラックの発売日は未定。

なお、2月3日11時15分に編集部がAmazonを確認したところ、発売記念の10％ OFFクーポンが用意されており、適用することで8,082円で購入できる。クーポン有効期限は2月6日までで、数量に限りがあるという。

厚さ4.98mm、重さ約82gのミニマル設計を採用した。薄型でも安心して使えるよう、筐体には0.3mm厚の高強度ステンレスを使用し、髷や衝撃から内部を守る強度を確保した。

素材の上質感を活かした仕上げにもこだわったといい、表面はマット、側面は鏡面加工で薄さと高級感を演出。PVD処理や防指紋処理も施している。

バッテリー容量は3,000mAhで、「大容量で重くなる方向ではなく、『ちょっと足りない(不安な)時がある』を軽く解決するためのちょうどいい容量」だとする。Qi規格のワイヤレス充電とMagsafeに対応し、最大7.5Wのワイヤレス出力に対応。USB-C経由の有線接続時は最大10W出力もできる。

給電目安は、ワイヤレス出力時でiPhone 15は約0.4回分、iPhone Airは約0.55回分。有線接続時はiPhone 16は約0.55回分、iPhone Airは約0.7回分。モバイルバッテリー本体の充電時間は約150分。USB-C to USB-Cケーブルが付属する。

アップルの「Find My(探す)」に対応した、なくしもの防止タグを内蔵。カバンに入れておけばiPhoneから位置確認・通知・サウンド再生で追跡できる。モバイルバッテリーを使い切った場合でも、Find My機能は約2カ月動作し、モバイルバッテリーを充電するたびにFind My側も同時に充電される。