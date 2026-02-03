SUPER EIGHTの大倉忠義（40）が2日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。衝撃を受けた後輩を語った。

「なにわ男子」のプロデュースなど、関西のジュニアを育成してきたプロデューサーとしての顔も持つ大倉。MEGUMIに「こいつ絶対売れるなみたいなのって？」と聞かれると、「売れるっていうのはちょっと難しいかもしれないですけど、人気が出そうなのは…。大勢いて目がいっちゃうみたいな子。学校でもクラスで絶対目がいく子っていたじゃないですか。何て言ったらいいんですかね。モテる子みたいな。ああいう子が向いてるんですかね」と語った。

お笑いトリオ「パンサー」の向井慧が「どなた覚えています？ぱっと見て“こいつ何かありそうだな”って思った方」と聞くと、大倉は「自分がプロデュースじゃないんですけど、Hey！Say！JUMPの山田涼介」と即答。「ジュニアで入ってきた瞬間から、“え？何この子？”みたいな」と当時の衝撃を語った。

MEGUMIは「分かる！顔が奇麗すぎる」と共感。「肌もハマチみたい。ツルッツル。もうハマチじゃんって思った」と独特の表現で絶賛した。

大倉は山田について「入ったばかりでステージで1人でライト浴びて踊ってたんですよ。これスターやんって」と回想。MEGUMIは「最初っからスター感が」と口にすると、大倉は「そうですね」とうなずいた。また、「めちゃくちゃ努力家だと思います」と素質だけでなく努力を重ねていることを明かした。