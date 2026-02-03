元放送作家で「スタートアップファクトリー」代表の起業家鈴木おさむ氏（53）が3日、フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に生出演。2日、群馬で発生した強盗事件についてコメントした。

番組では、2日午後1時前、群馬県桐生市の桐生信用金庫梅田出張所に男1人が押し入って、窓口を乗り越えてカウンター内に侵入したと伝えた。その際、男は「お金を出せ、早くしろ」と片言の日本語に聞こえる声で告げたという。さらに女性従業員に拳銃のようなものを突きつけて、金を要求したという。

男は現金200万円を奪って、不審な段ボール箱を放置したまま、現場から立ち去ったという。男はすぐに車で北側の方向に逃走したという。この不審な段ボール箱が放置されたことによって、現場には爆発物処理班が出動する事態となった。その後の調べで不審な箱は爆発物ではないことが判明したとい。

番組では事件で現場に放置された高さ約10センチ、奥行きと幅が約15センチの小箱を再現して、宮澤智アナが鈴木氏に手渡した。思わず受け取ってしまった鈴木氏は「めっちゃ怖いです。まず動けないし。どうしていいか分からない」と声を震わせた。MC谷原章介が「思わず受け取ってしまいましたものね」と指摘した。

鈴木氏は「いや〜、相当小あたまがいいというか、う〜ん、心理を読んでいるし、これはいやですね」と小箱を両手で握ったまま、その後言葉をつぐんだ。