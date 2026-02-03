日本海側で青森県中心に平年の2倍超の積雪も…雪下ろし・雪かき等による被害相次ぎ全国で30人死亡

これまでの大雪の影響で、日本海側では青森県を中心に平年の2倍を超える積雪となっているところもあり、厳重な警戒が必要です。

1月の寒波から雪が降り続いた影響で、日本海側では各地で積雪が平年を大きく上回っているところが多く、すでに青森市では平年の約2.5倍の175cmなど記録的な積雪が観測されています。

雪かきをする人：

（Q.雪は去年より多い？）去年より多い。困った、体あちこち痛い。

また青森県では、1日から1人暮らしの高齢者世帯を対象に、除雪の支援のため自衛隊に災害派遣要請を行いました。

この後は雪の勢いは収まりますが、雪崩や落雪などに厳重に注意してください。

今回の記録的な大雪の影響で、雪下ろしや雪かきなどによる被害が各地で相次いでいます。

福井・敦賀市では、70代の女性が自宅の前で雪に埋もれ、その後死亡しました。

除雪中に屋根からの落雪に巻き込まれたとみられています。

総務省消防庁によりますと、1月20日以降の死者は、2月3日午前6時時点で、新潟や秋田などで30人となっています。

4日は気温が上がる見込みで、雪下ろし中の事故や雪解けの際の災害に警戒して下さい。