平成ノブシコブシの吉村崇（45）が、2日放送のテレビ朝日系「光一＆シゲのSHOWマン」（月曜午後11時25分）に出演。人気女子プロレスラーを一喝した。

この日のテーマは「女子プロレス」。女子プロレス団体「スターダム」の岡田太郎社長と人気悪役レスラー上谷沙弥（29）がゲスト出演した。

吉村は、ベビーフェースからヒールに転身した上谷が師匠の中野たむとの対戦後に「おまえ」と呼ぶVTRを見て、「師匠への口の利き方じゃねぇじゃねえか！」。上谷は頭を抱えて苦笑いした。

上谷がテープで補修しているリングコスチュームの破損部分を見せると、「なんでそうなったかわかるか。師匠にあんなことしてヒールになったからだよ！」と笑いを誘った。上谷も立ち上がって「すみません！」と反応した。

番組冒頭、上谷がリング上と同じヒール調で「今日はSHOWマンに最大の悪夢を見せてやるよ」と自己紹介すると、吉村が「こんなこと言うとあれなんですけど。（裏では）礼儀正しいじゃないですか」とツッコむ場面も。上谷が「言っちゃいけないやつ、それは」と笑顔で返すなど、軽妙なやりとりをみせていた。