見た目がかわいいと思う「大分県のお土産」ランキング！ 2位「地卵はちみつぷりん」、1位は？【2026年調査】
温かい紅茶やコーヒーが手放せない寒い日が続きますが、そんなひとときをより特別にしてくれるのが、目でも楽しめるかわいらしいお菓子です。日常の風景を少しぜいたくに変えてくれる、デザインセンスの光る逸品たちがそろっています。
All About ニュース編集部では、2026年1月26日、全国10〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「大分県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「黄色い風呂敷みたいな入れ物が可愛い」（40代男性／千葉県）、「レトロ感のある可愛らしいと思うお土産だと思います」（30代女性／宮城県）、「大分県久住山麓で育てられた赤鶏の卵とはちみつを贅沢に使った、濃厚でなめらかなプリンで、カップに入ったプリンは、小さすぎず大きすぎず、ちょうど良いサイズ感で見た目にも可愛らしいから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
回答者からは「カジュアルなお菓子だけど高級感があり箱がお洒落」（40代女性／福島県）、「高級感がありお土産候補no.1」（60代男性／福岡県）、「平仮名で書かれている商品名と、コロンとした形が可愛くて選びました」（50代女性／山梨県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年1月26日、全国10〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「大分県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：地卵はちみつぷりん（菊家）／48票大分県産の新鮮な「地卵」をたっぷりと使用した、ぜいたくな味わいのプリンです。豊かな自然を想起させる優しい甘さと、つるんとした見た目の美しさが魅力。パッケージデザインもかわいらしく、大分観光の定番土産として、幅広い世代から人気を集めています。
回答者からは「黄色い風呂敷みたいな入れ物が可愛い」（40代男性／千葉県）、「レトロ感のある可愛らしいと思うお土産だと思います」（30代女性／宮城県）、「大分県久住山麓で育てられた赤鶏の卵とはちみつを贅沢に使った、濃厚でなめらかなプリンで、カップに入ったプリンは、小さすぎず大きすぎず、ちょうど良いサイズ感で見た目にも可愛らしいから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
1位：ざびえる（ざびえる本舗）／56票大分県を代表する銘菓「ざびえる」が堂々の1位。キリシタン大名・大友宗麟が活躍した時代を想起させる、ベロア調の高級感あふれるパッケージが特徴です。中身はバター風味豊かな生地で和風あんを包んでおり、洋と和が絶妙に調和。見た目のインパクトと上品さが、かわいい＆おしゃれな土産として支持されました。
回答者からは「カジュアルなお菓子だけど高級感があり箱がお洒落」（40代女性／福島県）、「高級感がありお土産候補no.1」（60代男性／福岡県）、「平仮名で書かれている商品名と、コロンとした形が可愛くて選びました」（50代女性／山梨県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)