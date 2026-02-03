「写真だけで面白いのズルい」お笑い事務所、新規所属芸人の発表に反響！ 「ネタツイかと思った」
お笑い事務所・ラフィーネプロモーションの公式X（旧Twitter）アカウントは2月2日、投稿を更新。新たに所属することになったお笑いコンビを発表し、反響が寄せられました。
【写真】お笑いコンビ「金魚と強盗」の宣材写真
「ツッコミどころありすぎるだろ」同アカウントは「【所属のお知らせ】」と題し、お笑いコンビの「パワーステアリング」と「金魚と強盗」の所属を発表。2組の宣材写真付きで投稿しましたが、目出し帽をかぶった男性の写真に本物の金魚が合成されたような、金魚と強盗のコンビ名通り過ぎるビジュアルが話題に。
コメントでは「金魚…？」「写真だけで面白いのズルい」「画質終わってて草」「いきなりコンプラの壁破壊していくの好き」「金魚は良いけど強盗はダメだろっ！！」「誰かしらのネタツイかと思ったけどガチっぽくて好き」「ツッコミどころありすぎるだろ」などの声が寄せられました。
金魚と強盗の強盗さんもコメントまた、この投稿を引用し、金魚と強盗の強盗さんは「この度我々『金魚と強盗』はラフィーネプロモーションさんに所属させていただくことになりました」「北の大地からやって来た奇怪な我々を受け入れて下さった寛大なラフィーネの皆様に恩返しできるよう金魚も強盗も芸事に精進します！」とコメント。ファンからは「おめでとうございます！！いつか観に行きたい！！！」「強盗のわりには文章が丁寧w」「金魚のX垢はありますか？」などのコメントが寄せられました。気になる人はチェックしてみてくださいね。(文:熱帯夜)
