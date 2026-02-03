ラーメンのトッピング（具）としての海苔の是非がSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】横浜発祥の家系ラーメンには海苔はマストです

きっかけになったのは



「大阪人てラーメンに海苔が入ってるとなんで海苔入ってんねんやろ？邪魔やなぐらい思うらしい…w ちなうちも要らない派だけどみんなはいる派？要らない派？」



というまりえ(44)さん（@marie_0627）の投稿。



筆者は関西人だが、たしかに海苔入りと言うと東京のラーメンという印象がある。近年は横浜発祥で海苔必須の家系ラーメンが全国に普及したのでそう珍しくはないが…投稿者さんのような気持ちを抱く人もいるかもしれない。



SNSユーザー達から



「要らない。トッピングで海苔あるけど意味わからん。スープでシナシナになった海苔食べて何が美味しいの？海苔要らんからその分安くして欲しい。」

「関西人ですが、海苔が邪魔だと一度も思ったことないです。 その土地によって良さがある。」

「確かにうどんに海苔はないですもんね（当方香川県民）」

「海苔にひたひたにスープを含ませて、麺を巻いて食べると美味いんじゃよ」

「まじですか！？ 新潟では板のりも有りますし岩のりトッピングもありますよ！」



など数々のコメントが寄せられる今回の投稿について、まりえ(44)さんにお話を聞いた。



ーー個人的に海苔入りのラーメンについてどう思われますか？



まりえ(44)：私個人はラーメンには海苔はいらない派です！でも海苔単体は大好きです。



ーー海苔入りラーメンに対する大阪人の反応についてどう思われますか？。



まりえ(44)：こんなに要らないと思ってる方がいると思いませんでした！テレビでかなり大袈裟にされてるのかな？とも感じましたが（笑）。もちろん「いる！」って方もいますね！



ーー投稿への反響について。



まりえ(44)：こんなにたくさんの意見が得られてよかったと思います！是非ともいろんな意見があるので皆さんも見てもらいたいです。ラーメンは本当に日本人の大人気メニューだと思いました。



◇ ◇



読者のみなさんはラーメンの海苔についてどう思われるだろうか？



なおまりえ(44)さんはその名の通り44歳の現役アイドルで、毎年名前が変わる「()」に年齢をつけている珍しいアイドル。今年は3月15日、東京アキバステラキューブでの17周年ワンマンライブはじめ、東名阪や北陸などでも活動を予定しているので、ご興味ある方はぜひSNSをチェックしていただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）