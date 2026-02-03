ラーメンのトッピングに、海苔があったら…大阪人の反応が独特！？ 「意味わからん」「関西人だが一度も思ったことない」
ラーメンのトッピング（具）としての海苔の是非がSNS上で大きな注目を集めている。
きっかけになったのは
「大阪人てラーメンに海苔が入ってるとなんで海苔入ってんねんやろ？邪魔やなぐらい思うらしい…w ちなうちも要らない派だけどみんなはいる派？要らない派？」
というまりえ(44)さん（@marie_0627）の投稿。
筆者は関西人だが、たしかに海苔入りと言うと東京のラーメンという印象がある。近年は横浜発祥で海苔必須の家系ラーメンが全国に普及したのでそう珍しくはないが…投稿者さんのような気持ちを抱く人もいるかもしれない。
SNSユーザー達から
「要らない。トッピングで海苔あるけど意味わからん。スープでシナシナになった海苔食べて何が美味しいの？海苔要らんからその分安くして欲しい。」
「関西人ですが、海苔が邪魔だと一度も思ったことないです。 その土地によって良さがある。」
「確かにうどんに海苔はないですもんね（当方香川県民）」
「海苔にひたひたにスープを含ませて、麺を巻いて食べると美味いんじゃよ」
「まじですか！？ 新潟では板のりも有りますし岩のりトッピングもありますよ！」
など数々のコメントが寄せられる今回の投稿について、まりえ(44)さんにお話を聞いた。
ーー個人的に海苔入りのラーメンについてどう思われますか？
まりえ(44)：私個人はラーメンには海苔はいらない派です！でも海苔単体は大好きです。
ーー海苔入りラーメンに対する大阪人の反応についてどう思われますか？。
まりえ(44)：こんなに要らないと思ってる方がいると思いませんでした！テレビでかなり大袈裟にされてるのかな？とも感じましたが（笑）。もちろん「いる！」って方もいますね！
ーー投稿への反響について。
まりえ(44)：こんなにたくさんの意見が得られてよかったと思います！是非ともいろんな意見があるので皆さんも見てもらいたいです。ラーメンは本当に日本人の大人気メニューだと思いました。
◇ ◇
読者のみなさんはラーメンの海苔についてどう思われるだろうか？
なおまりえ(44)さんはその名の通り44歳の現役アイドルで、毎年名前が変わる「()」に年齢をつけている珍しいアイドル。今年は3月15日、東京アキバステラキューブでの17周年ワンマンライブはじめ、東名阪や北陸などでも活動を予定しているので、ご興味ある方はぜひSNSをチェックしていただきたい。
（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）