新たな高級感を目指したアルファード

2026年1月9日から11日まで開催された東京オートサロン2026において、トヨタのカスタマイズ・ブランド「MODELLISTA（モデリスタ）」は、「アルファード」をベースとしたコンセプトカー「ALPHARD MODELLISTA CONCEPT（アルファード・モデリスタ・コンセプト）」を出品しました。

白く発光するグリルが印象的なアルファード・モデリスタ・コンセプトは、「壮大さ（Magnific）」と「威厳（IMPERIAL）」を意味する「マグネフィック・インペリアル（Magnific IMPERIAL）」をデザイン・コンセプトに掲げた1台です。

「このモデルは、上質、洗練、機能といった、モデリスタが目指す方向性を示す存在です」と担当者は話します。今回のコンセプトカーには、2つの明確なデザインテーマが設定されています。

ひとつ目が「ローブ・デコルテ」です。肩や首元を露出した格式あるドレスをイメージし、裾広がりのシルエットをクルマの造形に落とし込んでいます。フロントやサイド下部のラインを見ると、ドレスの裾のように広がる造形が取り入れられていることがわかります。

もうひとつのテーマが「ジオメトリカル・オーガニック」です。これは、幾何学的な“硬さ”と、有機的な“柔らかさ”という相反する要素を融合させる、モデリスタ独自のデザインフィロソフィーです。ボディサイドは柔らかな面構成としつつ、下端はシャープにカットすることで、先進性と緊張感を表現しています。

実際、モデリスタは昨年の東京オートサロンにて、ジオメトリカル・オーガニックを表現したオブジェ「エンブリオ」を出品しており、今回のアルファード・モデリスタ・コンセプトは、その思想を市販車に近い形で具現化したモデルといえます。

フロントグリルは、従来のようなメッキを多用した表現ではなく、ホワイトに発光するパネルを用いたクリーンな仕上がりです。内装もホワイトを基調とした明るく上質な空間となっており、重厚感よりも“洗練”を強く意識したデザインとなっています。

このモデルに装着されているパーツは、現時点ではすべて市販前の試作段階のものです。担当者は「今回の東京オートサロン2026での反応を見ながら、将来的に用品として展開できるか検討していきたい」と話しており、来場者やSNSでの反応が今後の展開を左右することになりそうです。

なお、同じブースに展示された「レクサスES・モデリスタ・プロトタイプ」は、市販直前のパーツを装着したモデルでしたが、アルファード・モデリスタ・コンセプトは“もう一歩先の未来”を示す存在として位置づけられています。

アルファード・モデリスタ・コンセプトに対し、SNSではさまざまな反響が寄せられています。

とくに多く見られたのが、「フロントグリルがカッコいい」「ギラギラしてないのがいい」といったデザイン面を評価する声です。

また、「内装のホワイトが最高」「オシャレで上質」といったインテリアへの好意的な意見も目立ちました。

一方で、「このまま市販してほしい」「普通のアルファードにもこのデザインを選べたらいいのに」といった期待の声もあり、モデリスタの新しい方向性に注目が集まっていることがうかがえます。

これまでの押し出しの強い高級感とは異なるアプローチを示したアルファード・モデリスタ・コンセプト。今後、市販モデルにどのような形で反映されるのか、引き続き注目されそうです。