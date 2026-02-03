新しい原付のカタチ、「新基準原付」適合モデル

ヤマハは、原付一種（第一種原動機付自転車）の新たな区分基準に適合したスクーターの新製品「JOG ONE（ジョグ ワン）」を2026年3月19日に発売します。

JOG ONEは、道路交通法施行規則の改正に伴い誕生した「新基準原付」に適合したモデルです。JOGシリーズが持つスポーティなイメージを踏襲しながら、軽量コンパクトで足つきが良く、実用性とコストパフォーマンスにも優れた、求めやすく乗りやすい新基準原付のスタンダードモデルとして開発されました。

【画像】超カッコいい！ これがヤマハの新基準原付スクーター第一弾「JOG ONE」です！ 画像で見る（30枚以上）

新基準原付とは、原付一種に新たに追加された区分基準で、排気量50cc超125cc以下かつ最高出力を4.0kW以下に制御した車両が該当します。これにより、JOG ONEは排気量124ccエンジンを搭載しながらも、従来の50ccクラスのバイクと同様に、原動機付自転車免許や普通自動車免許での運転が可能です。

交通ルールも、最高速度30km／h制限や二段階右折、二人乗り禁止といった従来の原付一種と同じものが適用され、生活に密着した移動手段や二輪ライフの入門モデルとしての活躍が期待されます。

心臓部には、走りの楽しさと51.7km／Lという優れた燃費・環境性能を高い次元で両立させた 「BLUE CORE」エンジンを搭載。定評あるJOG125のエンジンをベースに最高出力を4.0kW以下に設定することで、低いエンジン回転域からトルクを発揮し、落ち着いた乗り心地を実現しています。

また、静粛かつ低振動なエンジン始動を可能にする「SMG（Smart Motor Generator）」も備え、初めて二輪車に乗るユーザーからベテランライダーまで、幅広い層に移動の歓びを提供します。

車体の特徴としてまず挙げられるのが、その軽さと扱いやすさです。車両重量は新基準原付クラスで最軽量となる95kgを実現。軽量化と同時に十分な剛性を確保したフレームとの組み合わせで、軽快な移動と安定した走りを両立しています。押したり引いたりといった取り回しも容易で、小柄なユーザーでも気軽に扱えるフレンドリーさが魅力です。

足つき性の良さも大きなポイントです。シート高はヤマハの125ccクラススクーターで最も低い735mmに設定されており、小柄な女性でも両足が着きやすく、発進・停止時に安心感をもたらします。シングルシートはクッションの硬さを調整することで、快適な乗り心地も確保しています。

日常での使い勝手も追求されており、スペース効率を高めた設計により、シート下には容量約21.3Lの収納スペースを確保。フロントには500mlのペットボトルが収納できるポケットや、買い物袋などを提げられる折りたたみ式のフックも装備し、高い積載性を実現しました。

このほか、リアブレーキを操作するとフロントブレーキにもバランスよく効力を発生させる「UBS（ユニファイド・ブレーキ・システム）」や、スタンド掛けの際に握りやすいグラブバーを採用するなど、安全性と利便性を高める機能が充実しています。

また、充電などに便利なUSBソケットはアクセサリーとして設定されています。

JOG ONEのカラーリングは、「マットダークブルー」、「パープル」、「ブラック」、「シルバー」の4色展開で価格（消費税込）は25万9600円となっています。