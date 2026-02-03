フェリシモ、大人のための推し活グッズ発売！ 第3弾は推しを“飾る・愛でる・一緒に眠る”をかなえる全3種
フェリシモが展開する暮らしの雑貨ブランド「Kraso［クラソ］」は、「大人のための推し活グッズ」第3弾として新作3種を販売中だ。
【写真】おうちが“推し”で満たされる！ 「大人のための推し活グッズ」一覧
■大人の推し活を応援！
第3弾となる「大人のための推し活グッズ」は、大人世代の“推し活あるある”な悩みに寄り添ったアイテム。企画開発を手がけたのは、自身も日常的に推し活を楽しむ大人世代のプランナーたち。さまざまなジャンルの推しを持つ担当者が集結しており、幅広く推し活を楽しむ人の悩みを解決できるアイテムたちがそろっている。
今回発売されたのは、「朝から晩まで24時間推しを身近に感じる」をコンセプトに、ライブやイベントといった特別な日だけでなく、日常でも推しを身近に感じられる新作3種。
「ペンライト・うちわ・アクスタをひとまとめに飾れるスタンド」は、「大切な推し活アイテムを、出番のない時でも日常的に感じたい」という企画担当者の想いから生まれたアイテム。組み立て式でコンパクトに持ち運びができるため、おうちだけでなく遠征先のホテルなどで自分だけの“聖地”を設営することができる。
また「30枚の写真を日替わりで楽しめるフォトスタンド」は、インテリアになじむ3種類の木目調のデザインで、L判サイズと特典などで集まるミニフォトサイズ用の2種を展開。ミニフォトサイズには縦8.9cm×横6.3cmのトレカが入るのもうれしいポイントだ。
さらに、両端にぬいぐるみなどを入れるためのポケットが付いている「就寝時まで推しに寄り添える枕カバー」も登場。眠っている間も推しが布団の中で行方不明になることなく、起きてすぐ視界にいるというしあわせを体験できるアイテムとなっている。
そのほか、「ライブ参戦」がテーマとなった第1弾では「隠し部屋が飛び出し推しうちわも入る 大容量のイベント参戦リュック」、「バッグインバッグになる大きなペンライトもさっと出し入れライブを楽しむショルダーバッグの会」など全5種を展開。
第2弾は「ぬい活」に焦点を当てたグッズ3種をラインナップ。舞台の上の推しを愛でられる「幕が上がる ステージカーテン開く舞台ポーチの会」、自立が難しいぬいぐるみを可愛くお座りさせられる「おすわりできる ふわもこぬいのきぐるみの会」など、“ぬい”をかわいくスマートに持ち運べるアイテムが登場した。
いずれも、かゆいところに手が届く、ここにしかないユニークなアイデアが魅力のアイテムとなっている。
