ジブリパーク「春のどんどこ祭り」3月から開催！ チケットなしでも参加できるイベントなど用意
ジブリパークの5つ目のエリア、魔女の谷は、3月16日（月）にオープンから2年を迎える。そして昨年に続き、今年も3月中旬〜4月に「春のどんどこ祭り」が開催されることが発表された。ジブリパークのチケットが無くても、参加や申し込みができるイベントを多数用意するという。
【写真】ジブリパーク「春のどんどこ祭り」の様子 魔女の谷にマーチングバンドが登場
■チケットなしで楽しめるイベントも！
今回開催が決まった「春のどんどこ祭り」は、ジブリパークやスタジオジブリ作品とより親しめるさまざまなイベントを毎週行うという企画。
そのうち、初開催は有松・鳴海絞の技法を使った「手ぬぐい絞り染め体験」（3 月28日（土）、29日（日））と、ジブリパークのある愛・地球博記念公園を探検する「春休み企画！『毛虫のボロ』と春の公園の自然を、生きものの先生と楽しもう！」（3月31日（火））などだ。
もののけの里「炭焼き小屋」前で開催の「手ぬぐい絞り染め体験」では、ジブリパークのある愛知の伝統工芸、有松・鳴海絞の技法の一つで、雪の結晶のような模様が特徴の「雪花（せっか）絞り」の手ぬぐいを作ることができる。事前申込制（抽選、有料）で、ジブリパークのチケットをお持ちでなくても申し込みができる。
また、短編映画『毛虫のボロ』を観てから公園にいる本物の虫や草花を観察する「春休み企画！『毛虫のボロ』と春の公園の自然を、生きものの先生と楽しもう！」も実施。本作は、宮崎駿監督が「虫を好きにならなくてもいいから、嫌いにならないでほしい」という願いを込めて作った、小さな生きものたちの世界を舞台にアニメーションで、鑑賞後だと身近な世界をまたちがった視点で感じるようになるかもしれない。
そのほか、魔女の谷で地元・愛知で活躍するマーチングバンドがパレードする「魔女の谷 マーチングバンド演奏」や、『魔女の宅急便』の世界で魔女たちの暮らしを想像しながら、コキアで小さなほうきを作ることができる「魔女の谷 ミニほうき作り体験」なども開催される。
※宮崎駿の「崎」は「たつさき」が正式表記。
イベントのラインナップは以下の通り。
■魔女の谷 マーチングバンド演奏
日程：3月14日（土）〜3月15日（日）
場所：魔女の谷
地元・愛知で活躍するマーチングバンドがパレードし、ヨーロッパ風の街並みがにぎやかになる。3月14日（土）は豊田市ジュニアマーチングバンド（初出演）、15 日（日）は東邦高校（昨年に続き2回目）が登場。
※魔女の谷の入場者は無料で鑑賞可能（チケットは必要）。
■もののけの里 フィールドワーク＆陶芸体験
日程：3月21日（土）〜3月22日（日）
場所：もののけの里「炭焼き小屋」前ほか
ジブリパークの周辺は瀬戸焼の産地で、陶芸が盛んな地域。『もののけ姫』をイメージした里山風景の中で、自然環境を学びながら、親子で力を合わせて思い思いのお皿を作ることができる。
※事前申込制（抽選、有料）。ジブリパークのチケットを持っていなくても申し込み可能。申し込み期間は2月11日（水・祝）10時00分〜2月15日（日）23時59分。
当選者の発表は2月20日（金）の15時00分以降を予定。【対象】小学生以上（申し込みは最大2名）
※中学生以下の場合、保護者の付き添いが必要。
※詳細は2月9日（月）にウェブサイトで発表。
■春休み企画！『毛虫のボロ』と春の公園の自然を、生きものの先生と楽しもう！
日程：3月31日（火）
場所：ジブリの大倉庫「映像展示室オリヲン座」、愛・地球博記念公園
講師：矢崎英盛氏（東京都立大学 特任助教）、千代田創真氏（東京大学 博士課程）
宮崎駿監督は「虫を好きにならなくてもいいから、嫌いにならないでほしい」という願いを込めて、小さな生きものたちの世界を舞台にアニメーションを作った。短編映画『毛虫のボロ』を観てから公園にいる本物の虫や草花を観察すると、身近な世界をまたちがった視点で感じるようになるかもしれない。
※事前申込制（抽選、無料）。申し込み期間は2月11日（水・祝）10時00分〜2月15日（日）23時59分。当選者の発表は2月20日（金）の15時00分以降を予定。【対象】小学生（申し込みは最大2名。申し込み者とは別に保護者1名の付き添いが必要）
■魔女の谷 ミニほうき作り体験
日程：4月4日（土）〜4月5日（日）
場所：魔女の谷「オキノ邸」
『魔女の宅急便』の世界で魔女たちの暮らしを想像しながら、コキアで小さなほうきを作ることができる。
※事前申込制（抽選、有料）。ジブリパークのチケットを持っていなくても申し込み可能。申し込み期間は2月25日（水）10時00分〜3月1日（日）23時59分。当選者の発表は3月6日(金) 15:00 以降を予定しています。【対象】小学生以上（申し込みは最大2名）
※中学生以下の場合、保護者の付き添いが必要。
※詳細は2月下旬にウェブサイトで発表。
■愛・地球博記念公園 スケッチ大会
多くのスタジオジブリ作品を手掛けたアニメーション美術監督・武重洋二、水彩画家・野村重存（しげあり）からスケッチの描き方を学んだ後、公園内の講師おすすめスポットにて、風景などを描く。
日程：4月11日（土）〜4月12日（日）
場所：愛・地球博記念公園の地球市民交流センターほか
※事前申込制（抽選、有料）。ジブリパークのチケットを持っていなくても申し込み可能。申し込み期間は2月25日（水）10時00分〜3月1日（日）23時59分。当選者の発表は3月6日(金) 15:00 以降を予定しています。【対象】高校生以上（申し込みは最大2名）
※詳細は2月下旬にウェブサイトで発表。
■風の音楽祭
日程：4月19日（日）
場所：愛・地球博記念公園の大芝生広場、三日月休憩所、青春の丘「地球屋」バルコニー ※3会場とも無料で鑑賞可能。青春の丘の演奏はエリア外から楽しめる。
※演奏スケジュールやその他の出演者情報など、詳細は3月下旬までにウェブサイトで発表。
上記のイベントのほか、3月14日（土）〜4月24日（金）にジブリパークや愛・地球博記念公園を巡るスタンプラリーを開催。事前申し込み不要。ジブリパークのチケットを持っていなくても参加できる。受付場所は公園の北口案内所。 ※詳細 3月上旬にウェブサイトで発表。
