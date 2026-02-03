1月27日に公示され、新潟県内からは19人が立候補している衆議院議員選挙。原発の立地する柏崎市や長岡市など中越地域を含む選挙区となっているのが新潟4区。雪が降りしきる中でも、立候補した4人の訴えは熱を帯びている。

新潟4区には届け出順に自民党の元職・鷲尾英一郎氏、中道改革連合の前職・米山隆一氏、国民民主党の新人・野村泰暉氏、参政党の新人・大矢寿乃氏の4人が立候補している。

■自民・元 鷲尾英一郎候補｜「高市人気」「保守分裂回避」好材料揃う

「政策の推進力のために、高市政権に力をお与えいただきたい。こちらの選挙区では私、鷲尾英一郎に力をいただきたいわけであります」



長岡市で行った第一声で高市首相の名前を前面に出していたのは、自民党の元職・鷲尾氏だ。



「高市首相がおっしゃっていた通り、高市政権を選ぶのか、他の政権を選ぶのかということであるので、政権選択選挙だと思っています。これが一番の争点です」と訴える鷲尾氏。



前回は政治資金問題などで自民党に逆風が吹き荒れ、比例復活も叶わず落選した鷲尾氏だが、今回は一転、高市首相の高い支持率を追い風に議席奪還を誓う。



さらに前回、自民党の公認を得られず無所属で出馬した泉田裕彦元衆院議員が今回は出馬を断念したため、保守分裂の危機を回避。

そんな好材料の揃う鷲尾氏には強力な助っ人が初日から駆け付けた。



小泉進次郎防衛相だ。小泉防衛相は「ここは絶対に落とせない。そういう方のところに何とか行きたいと思ったんです」と鷲尾氏にエール。



さらに「何が争点なのか、一つは間違いなく安全保障ですよ。安全保障で党がまとまらないということが、国家に何をもたらすかということを私は当時、長島（忠美）先生と野党時代に見ていた。重要な安全保障の政策を担えるのはどこなのか、誰なのか、答えは明らかじゃないですか」と呼びかけた。



強力な援軍を受けた鷲尾氏も「内政にあっても、外交にあっても、高市政権しかこの日本のいま舵取りすることはできない。私はその確信のもとで、何とかこの総選挙、皆さんと共に勝ち抜きたい。一昨年の悔しさをバネに勝ち抜きたい」と声を大にして訴える。



公示日初日からアクセル全開だったが、自身の代名詞でもある自転車街宣は今回、封印するようだ。



「いや自転車は…ちょっと難しいですね。やっぱり危険だと思います。きょうも非常に雪が降って動きにくい状況でしたので、なかなか街頭で人を集めてっていうのは難しいかなと実感しています」と真冬の選挙への影響を口にする。

■中道・前 米山隆一候補｜SNS活用し情報発信 野党の力結集で議席死守へ

36年ぶりとなる真冬の選挙で雪の影響を受けているのは他の候補者も同じだ。



「聞いている人も大変ですから。そこには色々苦労します。時間もなかなか読めない、道路も渋滞してしまうので街頭演説の数自体も減らしている」



こう話すのは、中道改革連合の前職・米山氏。



冬の天候を考慮して街頭演説の回数や演説時間を減らすなどこれまでとは異なる戦略で戦っている。



ただ、ひとたびマイクを握ればこれまでと同じようにその訴えには力が入る。



「政府と日銀の政策協定をちゃんと修正して無駄なばらまきはやめて、ちゃんと持続可能な財政運営にする。無駄な医療をちゃんと省いて効率的にやる。そうして、皆さんの社会保障負担を減らしながら、しかし、しっかり安心できる、そんな制度をぜひつくらせてください」

有権者に直接訴える機会を減らさざるを得ない状況の中、米山氏は昼食を取りながら自身のスマートフォンをチェック。



「街宣の数も少なくなりますので、そこは色んな方法でやっていくしかないと思うんですよね。何かを調べようと思ったらSNSで情報収集みたいなことに変わっているので」と自身が得意とするSNSを活用し、選挙期間中の活動や昼食風景などを動画に収め発信していた。



昼食をとりながら「意外にこの串カツっぽいのが、子どもだから好きです。（カツが入っていたのは）たぶん、気を遣ってくれたんでしょうね」と笑顔を見せた。



笑顔を見せる一方で、今回は新党を結成した公明党の援護も受けながら支持拡大に奔走する考えだが、一筋縄ではいかないのが現状のようだ。



米山氏を支援する立憲民主党の笠原晴彦県議は「この選挙、やっぱり時間がなかったものですから、たぶんお互いの今までの選挙のやり方の中でたぶん支えてくれていると思っているが、一緒に組んでという状態までは、まだ連絡体制が取れていない」と明かす。



短期決戦のため、支援体制は戦いながら整えているのが現状のようだ。前回同様、野党勢力の力を結集しながら議席の死守を目指す。



米山氏は「物価高対策といいますか、経済対策と社会保障、この2つが柱になると思う。そのほか様々な課題も訴えていきたい。あとは全力で頑張るしかありませんので、全力で頑張ります」と意気込む。

■国民・新 野村泰暉候補｜県内最年少候補者 手取り増やす経済対策を訴え

この前職と元職の一騎打ちに待ったをかけるのが、公示直前に立候補を表明したIT企業経営者で国民民主党の新人・野村氏だ。



「本当にいいのか、本当にできるのかとお話をいただきました。それでも私はこの新潟、そしてこの日本の将来を諦めてはいません。絶対に良くなる、良くできる、その覚悟と決意を持ってこの12日間、衆議院選挙戦い抜きたいと思います」と第一声を上げた野村氏。



27歳と県内の候補者の中では最年少の野村氏は、会社員時代に感じた社会保険料の負担の大きさや物価高などで生活に苦しむ人たちの声を聞く中で国民民主党の掲げる手取りを増やす経済対策に共感。国政への挑戦を決めたという。

野村氏は「批判だけをするのではなくて、どうやったら解決できるのか解決策を示し、実際に解決に導いてきました。このようなスタンスに私も共鳴し、今回、国民民主党からチャレンジする決意をいたしました。もっと手取りを増やすという、我々、国民民主党の掲げる政策というのも実現し、これらを通じながら、多くの皆様に経済成長と生活が豊かになっている実感というものが届くように、精いっぱい頑張っていきたいと思います」と訴える。

■参政・新 大矢寿乃候補｜草の根で支持拡大へ 消費税の段階的廃止を訴え

一方、25年夏の参院選で14議席を獲得した参政党は今回の衆院選で新潟県内すべての小選挙区に候補者を擁立。



新潟4区からは2人の子どもを持つ介護福祉士の大矢氏が立候補した。



「国民の暮らしを支える、今、私たちがこんなに苦しい思いをしているのも、豊かな暮らしを取り戻せるのも全部政治が関わっています。消費税廃止、積極税財政、そして国民の所得を倍増させたい」と訴える大矢氏。



選挙初挑戦に加え、大雪の中での選挙戦に戸惑いながらも、ボランティアで集まったスタッフと共に草の根で支持拡大を図る。

訴えるのは、暮らしを圧迫しているとする消費税の段階的廃止だ。



大矢氏は「今の日本を作ったのは無関心であった私たちなんです。一部の裕福な人だけが儲かるようなこの仕組みを変えていかないと私たちの暮らしは良くなりません。選択肢がある、そこは前回の選挙とは違うんじゃないかなと思うので、そこは皆さんに意識してもらって訴えが届くように話をしていきたい」と呼びかける。



急転直下の真冬の政治決戦。はたして4区の議席を手にするのは…



投開票は2月8日に行われる。