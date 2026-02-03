冬型の気圧配置が続いた影響で日本海側を中心に大雪に見舞われており、総務省消防庁のまとめでは１月２０日以降の雪などによる死者が１道７県で計３０人に達した。

同庁の３日午前６時現在の発表によると、死者は新潟県１２人、秋田県６人、青森県４人、北海道３人、山形県２人、岩手、長野、島根県各１人。１３道府県で３２４人が重軽傷を負った。

気象庁によると、１月２１日から今月３日午前９時までの降雪量の合計値は、新潟県魚沼市・守門が３３３センチと最も多く、同県十日町市が３１７センチと続いた。このほか、福島県只見町で２９３センチ、青森市中心部で２４３センチとなっている。

山形県最上町では２日午後３時２５分頃、女性（８５）が自宅近くの水路に転落しているのを近隣住民が発見。搬送先の病院で死亡が確認された。新庄署は女性が除雪作業中に水路に転落したとみている。

福井県敦賀市では同日午後２時４０分頃、７０歳代女性が民家の前で雪に埋もれているのを親族が見つけ、搬送先の病院で死亡が確認された。敦賀署によると窒息死。女性が除雪作業中に屋根からの落雪に巻き込まれたとみて調べている。

冬型の気圧配置は３日から緩んでいるが、７日頃から９日頃にかけて再び強まる見通し。気象庁は除雪作業中の事故や雪崩に注意を呼びかけている。