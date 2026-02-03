元お笑いコンビ、ハリガネロックで、構成作家としても活動するピン芸人のユウキロック（53）が3日、X（旧ツイッター）を更新。若手芸人の独立に私見を述べた。

ユウキロックは「今、若手お笑い芸人の事務所退所が相次いでいる」と言及。「事情には言及しないが、フリーで活動するのは絶対辞めたほうがいい。細かくいいませんが心がすり減ります。『事務所辞めてフリーのお前が言うな！！』と怒られそうですが、僕とは芸歴も違うと思うので」と反対の立場を示した。

続けて、事務所を退所して個人事務所を設立するケースについても「辞めたほうがいい」とキッパリ。「『さらば青春の光もラランドもやってるやん』と言われそうですが、中に優秀な人がいます。例えば芸人からYoutuberになって個人事務所を作った人でも身近に優秀な人がいます。本当に個人でも出来なくはないですが、時間がかかると思います」と説明した。

さらに「特に吉本芸人は辞めないほうがいい。最近は聞くところによると簡単に吉本に戻れないらしいです。再度『NSCから』と言われるそうです」と古巣についても言及し、「俺も言われるかな？全然NSC行くけど。楽しそう。合宿行きたい！！」とユーモアをまじえてつづった。