マリナーズは2日、カージナルスからトレードでブレンダン・ドノバン内野手（29）を獲得したと発表。レイズを含めた3球団でのトレードが成立した。

ドノバンは2018年のMLBドラフト8巡目（全体213位）で指名され、22年にメジャーデビュー。昨季は主に二塁手として118試合に出場し、打率・287、10本塁打、50打点を記録し、球宴に初選出された。MLB通算は492試合で打率・287、40本塁打、202打点。

メジャー4年間で打率・287、三振率13・5％と安定した打撃が評価され、打者が不利とされるマリナーズ本拠Tモバイル・パークでコンタクトヒッターとして活躍が期待される。

マリナーズには昨季60発の正捕手・ローリーや昨季、32本塁打、30盗塁で「30─30」を記録した外野手フリオ・ロドリゲス、勝負強さが売りのランディ・アロザレーナらが所属。FAとなったスアレスがレッズに移籍したもののドノバンが加わり、今季も強力打線を形成することとなりそうだ。

今回の三角トレードでマリナーズは、カージナルスに2024年ドラフト1巡目（全体15位）、両投げの剛腕ジュランジェロ・サインチェ、傘下マイナーの外野手タイ・ピートを放出し、ドラフト指名権も譲った。また、内野手のベン・ウィリアムソンをレイズにトレードすることとなった。

レイズは傘下マイナーの外野手コルトン・レッドベター、ドラフト指名権をカージナルスに放出した。