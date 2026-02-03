日本テレビ系「恋のから騒ぎ」で「南米の鳥」として人気を集めた渡部いずみさん（４２）が、美スタイルを披露した。

３日までに自身のインスタグラムを更新し「整いすぎと優しすぎはつまんない」と投稿。足をあらわにしたポーズを取った。

フォロワーは「ミランダカーかと思った…」「タキマキかと思った」とあまりの美しさに騒然。「恋のから騒ぎ」当時のギャルの姿から激変し、美女オーラ全開だ。「元気そうで良かったです」といった声も寄せられた。

渡部さんは２２歳頃に「恋のから騒ぎ」に出演。素人女性が恋愛体験をぶっちゃける番組で、「南米の鳥」のあだ名で人気を博した。２０２３年８月放送のテレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」に出演した際、あだ名の由来を聞かれ「すごいギャルで。派手な（原色の）服を着て生き残ろうとっていう作戦で出てたんですよ」と説明した。また同番組では、総額「１００６万円」をかけて顔や体を整形したことも告白。３３０万円で歯の手術、約１００万円で鼻と眉間を整形。３４歳の時に約１００万円をかけて豊胸手術をしたことを明かした。現在は化粧品会社の社長を務める実業家として活躍している。

プライベートでは２４年１月に第３子男児の出産を公表し、インスタグラムのプロフィール欄でも「３兄弟のママ」と自己紹介している。