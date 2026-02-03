ロッテのドラフト１位右腕・石垣元気投手（１８）＝健大高崎＝が３日、宮崎・都城の１軍キャンプでブルペンデビュー。サブロー監督（４９）ら首脳陣やファンが見守る中、立った捕手を相手に１５球を投げて、大器の片りんをのぞかせた。

高卒ドラ１投手の１軍キャンプメンバー入りは、球団では２０２０年の佐々木朗希（現ドジャース）以来、６年ぶり。同年２月１３日にプロ入り後初のブルペン入りを果たした“令和の怪物”よりも早い、キャンプ３日目でのブルペン投球となった。

１軍メンバーで最年少の石垣元は“ガッキー”の愛称で先輩や同期にかわいがられている。キャンプイン前の新人合同自主トレではキャッチボールは行ったが、ブルペンでの投球練習は封印して調整してきた。

２日は、ブルペン入りに向けて直球にカットボール、スプリット、カーブを交えて「力感は７、８割くらいです」と強めのキャッチボール。「この時期に変化球を投げてこなかったので確かめたかった。自分としてはいい球がいっているな、と思いました」と手応えを明かしていた。今後もチームの育成プランにそって、階段を上がっていく。

◆石垣 元気（いしがき・げんき）２００７年８月１６日、北海道・登別市生まれ。１８歳。幌別西小１年で軟式野球を始め、登別西陵中では洞爺湖シニアに所属。２年夏から投手。健大高崎では１年春からベンチ入り。甲子園には２年春から４季連続で出場。２年春優勝、３年春４強。１８０センチ、７８キロ。右投両打。