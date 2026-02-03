　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　10.27　6.39　8.91　7.01
1MO　9.10　6.38　8.03　6.76
3MO　9.33　6.67　8.30　7.11
6MO　9.26　6.74　8.41　7.38
9MO　9.27　6.90　8.55　7.60
1YR　9.25　6.95　8.59　7.73

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　9.40　10.97　8.63
1MO　8.28　9.68　8.26
3MO　8.67　9.55　8.38
6MO　8.92　9.53　8.31
9MO　9.11　9.68　8.34
1YR　9.18　9.74　8.34
東京時間11:01現在　参考値

ドル円の1週間物ボラティリティは、一時の水準から落ち着くも、10％台と高め推移が続いている