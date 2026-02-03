通貨オプション ボラティリティー ドル円1週間10％台前半
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 10.27 6.39 8.91 7.01
1MO 9.10 6.38 8.03 6.76
3MO 9.33 6.67 8.30 7.11
6MO 9.26 6.74 8.41 7.38
9MO 9.27 6.90 8.55 7.60
1YR 9.25 6.95 8.59 7.73
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.40 10.97 8.63
1MO 8.28 9.68 8.26
3MO 8.67 9.55 8.38
6MO 8.92 9.53 8.31
9MO 9.11 9.68 8.34
1YR 9.18 9.74 8.34
東京時間11:01現在 参考値
ドル円の1週間物ボラティリティは、一時の水準から落ち着くも、10％台と高め推移が続いている
1WK 10.27 6.39 8.91 7.01
1MO 9.10 6.38 8.03 6.76
3MO 9.33 6.67 8.30 7.11
6MO 9.26 6.74 8.41 7.38
9MO 9.27 6.90 8.55 7.60
1YR 9.25 6.95 8.59 7.73
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.40 10.97 8.63
1MO 8.28 9.68 8.26
3MO 8.67 9.55 8.38
6MO 8.92 9.53 8.31
9MO 9.11 9.68 8.34
1YR 9.18 9.74 8.34
東京時間11:01現在 参考値
ドル円の1週間物ボラティリティは、一時の水準から落ち着くも、10％台と高め推移が続いている