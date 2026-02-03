1月27日（火）放送の「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で、MCのDAIGOが講師の先生に送った“独特すぎるアドバイス”が注目を集めた。

©ABCテレビ

テーマは「豚ヒレのバリエーション」。脂肪が少なくやわらかい豚ヒレ肉を、トマトソースととろーりチーズで仕上げた一皿「豚ヒレのトマト風味」を辻調理師専門学校の紫藤慧先生から教わった。

この日、39回目の誕生日を迎えた紫藤先生。「どんな1年にしたいですか？」とDAIGOに聞かれて明かした39歳の抱負は「今までやったことがないこと」にチャレンジしたい、というもの。

©ABCテレビ

【動画】冒頭には、番組キャラクターのソルトさんが、「DAIGOにしかわからない」とツッコまれる懐かしアニメのモノマネを披露！

すでにその挑戦を始めているそうで、「この年になって初めてまともにスポーツ観戦をするようになった」と先生。最近は、自宅に近いところに競技場がある「ラグビー」観戦の楽しさにハマっているという。

そんな先生の新しい趣味を知り、DAIGOが送ったアドバイスは「じゃあ、『スクール・ウォーズ』から見なきゃ！」。「ラグビー」と聞けば、1980年代に一大ブームを巻き起こした熱血ラグビードラマ『スクール・ウォーズ』を思い出さずにはいられないDAIGOに、視聴者からは「ラグビー＝スクールウォーズで思わずお茶吹いた同世代ww」「DAIGO氏、話題にちょいちょい年齢出がち」などの声が寄せられていた。

（※レシピ）

豚ヒレのトマト風味

＜材料（2人分）＞

豚ヒレ肉（かたまり） 1/2本（240g）

まいたけ 40g

しめじ 40g

スライスチーズ（溶けるタイプ） 2枚

赤唐辛子 1本

にんにく 1/2片

ケイパー 大さじ1

トマトの水煮（粗ごし） 150ml

バジル 4枚

小麦粉 適量

塩 適量

こしょう 適量

バージンオリーブ油 適量

＜作り方＞

（1）しめじ、まいたけは一口大にほぐし、スライスチーズは半分に切る。

（2）豚ヒレ肉は4等分に切り、手で軽く押しつぶし、塩、こしょうをして小麦粉を薄くまぶす。

（3）フライパンにバージンオリーブ油大さじ1と赤唐辛子、にんにくを入れて弱火にかけ、香りが出たら豚肉を加えて中火で両面を焼き、取り出す。

（4）（3）のフライパンにしめじ、まいたけを加えて中火で炒め、ケイパー、トマトの水煮、塩を加えてひと煮たちさせる。

（5）豚肉を戻し入れ、肉の上にチーズをのせて蓋をし、チーズが溶けるまで煮込む。

（6）器にソースと共に盛り、溶けたチーズの上にバジルをちぎってのせ、バージンオリーブ油をかける。

©ABCテレビ

【TVer】レシピ動画はこちら

なお、「豚ヒレのトマト風味」の調理の様子は、1月27日料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で放送された。