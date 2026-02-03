夕飯前に夫がデレデレ？ ご飯も冷める”彼女”の熱烈愛に妻も呆れ…「これは仕方ない」「完全に彼女」
夕飯を食べようとする夫に、愛猫が熱烈に甘えてくる様子を撮影した動画がInstagramで話題を呼んでいる。投稿したのは夫と猫。（@nekotootto）さん。「完全にお互い恋してますね」「なんだ、この甘え方は！可愛すぎるやんけ！」などのコメントが寄せられ、168万回表示、6.7万いいねを記録した。料理が冷めてしまうほどの甘えっぷりについて、投稿者である妻に話を聞いた。
【別カット】「見せつけてる…？」猫が妻に見せるドヤ顔”
――ご飯を食べようとするたびに猫ちゃんが甘えてくるのは、いつものことなのでしょうか。
「夕飯のときはほぼ毎回です。夫が椅子に座って箸を持った瞬間に、『今がチャンス』と思っているのか、どこからともなく現れて甘えてきます。タイミングが良すぎて、もはや狙っているとしか思えません（笑）」（夫と猫。さん）
――猫ちゃんに対し、夫さんはどのようなお気持ちで接していらっしゃるのでしょうか。
「とにかく嬉しそうです。お腹が空いているときでも可愛さに負けてしまい、毎回デレデレしています。その様子を見てか、なぜか私にマウントを取るようにドヤ顔をしてくるのもお決まりです（笑）」
――猫ちゃんがこれほど熱烈に甘えるようになった経緯を教えてください。
「もともと私が結婚前に保護した猫で、一緒に暮らす前は夫のことは特に眼中にない様子でした。当時はどちらかというと私の母に甘えてばかりいたのですが、引っ越して夫婦＋猫2匹で暮らし始めた途端、甘えるターゲットが夫に変わりました。しかも、母への甘え方とは少し違い、日を追うごとに"メスを感じさせる甘え方"が増していきました（笑）」
――普段から「まるで人間の彼女みたいだ」と感じる瞬間はありますか。
「夫が起きてから出勤するまでの時間や、帰宅時のお出迎えはもちろん、ご飯中や作業中に割り込んできたり、もう一匹の猫（こむぎ）を構っているとガン見したり、怒ったように走り回ったりします。その様子を見ると、『自分が一番』と本気で思っていそうだなと感じます」
――冷めてしまったお料理はどうなったのでしょうか。
「だいたいそのまま食べていますが、ものによっては温め直しています。毎日のことなので、もはや我が家では見慣れた光景です（笑）」
現在、同アカウントではInstagramを中心に「夫と猫」の日常を発信しており、YouTubeショートなど他SNSでも同様の動画を投稿している。
