米ニューヨークを拠点に活動するお笑いタレント渡辺直美（38）が、2日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。ニューヨークの不動産事情を語り、共演陣を仰天させた。

番組では渡辺のニューヨーク生活を紹介。「家賃高すぎ！ワンベッドルームの平均約85万円」と見出しが取り上げられると、渡辺は「ワンベッドルームで、日本円だと約85万円ぐらいですね」とうなずいた。

進行の上田晋也が「生活できないじゃん！」と驚くと、「マジでできないです。だからみんなルームシェアというか。日本だと大学生とか若い子たちがルームシェアとかあると思いますけど、こっちは35、6（歳）になっても、大人になってもみんなルームシェアで。家賃が高すぎるので」と説明。また「『更新なんですけど、次からは45万円上げます』とか。一気に。それでみんな『え、どうする？』って言って出て行って。出て行って新しい家探すってなっても、高すぎて借りられなくてどうしようとか言う人もいっぱいいます」と現地の事情を語った。

さらに上田が「直美が住んでるところも高いんだろ？」と尋ねると、渡辺は「高いです。ソーホーという地域なんですけど、ファッション街という感じで。昔は治安が悪かったんで、アーティスト街で」と自身が住むエリアについて説明。「そこから今めっちゃ開拓されたので。80年代90年代に3000万とかで買っていたのが、今売りに出したら10億」と明かし、「すっげえ〜！」「そんな値上がりしてんの！？」と共演陣を仰天させた。

渡辺は「不動産ビジネスやったりとかっていうような感じ。展開が早いです」と話していた。