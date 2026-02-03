子どもが離婚して出戻ってきたら、少しでも助けになりたいと思うもの。ですが、まったく感謝もされず、ただ利用されるだけの生活なんてウンザリしますよね……。今回は、そんな体験をしたあるお母さんのエピソードをご紹介します。

あんたの面倒なんて二度と見たくない

「娘が離婚して、孫と一緒に実家に帰ってきました。離婚の原因は娘の浮気……。昔からワガママで手がかかる子で、結婚してようやく家を出てホッとしていたのに。穏やかだった生活は、その日から一変しました。

娘は『孫の面倒が見られてうれしいでしょ？』と、出戻ってきたくせにエラそうな態度。仕事を理由にすべての家事や育児を私に押し付けてきました。孫は落ち着きがなくヤンチャな６歳の男の子で、70歳になった私の手には負えず……。

ある日、怒った孫に突き飛ばされて転倒した私は、手首を骨折してしまいました。家のことはまったくできなくなり、そんな私に娘は謝るわけでもなく『使えない』と一言……。それがきっかけで我慢の限界となり、娘に『今すぐ出て行って』『あんたの面倒なんて二度と見たくない』とハッキリ言いました。

娘は怒って、孫を連れて交際中の彼の家に行きました。今のところ、楽しく暮らしているようです。最低限のサポートはするけど、私にも生活がある。24時間、娘と孫の面倒を見るなんて懲り懲りです」（体験者：70代女性・主婦／回答時期：2025年10月）

▽ 離婚して実家にある程度頼るのは仕方のないことですが、利用する気満々なのはどうかと思います……。お世話になっているのだから、家事くらいするべきですよね。しかも、自分の息子が大ケガをさせたのに謝罪もしないなんて、いくら親子でもありえません。追い出されても文句は言えませんよ。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。