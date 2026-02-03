養命酒製造<2540.T>は底堅く推移している。日本経済新聞電子版が２日夜、「養命酒製造が筆頭株主の投資会社と協力し株式を非公開化することが２日、わかった」と報じた。記事によると、非公開後に主力製品の「薬用養命酒」などの事業を売却する方針で、ツムラ<4540.T>が最有力の買い手候補に挙がっているという。これを受け、同社は３日朝方にコメントを発表。筆頭株主との間で非公開化の具体的な方法を協議しており、それに伴って「事業の売却を検討していることは事実」としつつも「現時点で決定した事実はない」とした。



ツムラも同日にコメントを発表した。「報道された内容に関する検討を行っていることは事実」とした上で、「現時点で決定した事実はない」とした。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



